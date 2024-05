Összefogás a fogyatékos emberekkel elnevezéssel tartott konferenciát szerdán a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége Gyöngyösön. Domán Zoltán elnök, szakmai vezető arról beszélt portálunknak, hogy a rendezvény célja a társadalmi szemléletformálás, az érzékenyítés, továbbá a halmozottan sérültek és családtagjaik társadalmi befogadásának növelése volt. A szövetséget 19 évvel ezelőtt alapította 14 szülő, akik mindannyian súlyos, halmozottan fogyatékos gyermeket nevelnek, az egyesület pedig olyan családokból áll, akik ebben a problémában személyesen érintettek.

Halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők tanácskoztak Gyöngyösön

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Egy konferenciasorozat negyedik állomása ez a gyöngyösi esemény. Régóta szervezünk konferenciákat, de eddig szakembereket hívtunk meg előadónak. Az idei sorozatunk rendhagyó. Most mi magunk, szülők vagyunk az előadók, mert az a fő célunk, hogy bemutassuk a családjaink életét, és ezzel támaszt tudjunk adni azoknak, akik most kerültek ilyen helyzetbe. Meg akarjuk mutatni, hogy bár nagyon nehéz a helyzete a sérült, már felnőttkorú gyermekről gondoskodó családoknak, de van kiút – kezdte Domán Zoltán.

Mint mondta, nagyon sokrétű az a feladat, amivel meg kell küzdeniük, de remek közösséggé váltak.

– Az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb segítséget egymástól kapjuk. Valamennyien ismerjük már a buktatókat. Tudjuk, milyen gyógyászati segédeszközt érdemes felíratni, használni, melyik orvoshoz érdemes fordulni. Bizony, előfordul, hogy a súlyos állapotú gyermekeinkkel akár több órát is kell várni a rendelőben, de olyan orvosok is vannak, akik emberségesen állnak hozzánk, perceken belül behívnak bennünket. Ez nekünk nagyon sokat számít, mert a gyermeinket, ha már felnőttek is, pelenkázni kell, epilepsziásak, nehezebben tűrik a várakozást. A táplálásuk is sokkal bonyolultabb, önállóan általában nem tudnak enni. A jobb állapotban lévők itt vannak velünk a konferencián, de a többiekkel otthon kell lenni most is az egyik szülőnek – magyarázta Domán Zoltán.

Az elnök arról is beszélt, hogy igyekeznek olyan programokat szervezni, ami minden család számára élvezhető, ami erőt adó kimozdulással jár a hétköznapokból.

– Vidámságot próbálunk csempészni a közös programjainkba, mert az nagyon fontos, az mindig segít. Legutóbb tábort szerveztünk, voltunk Szegeden, Nyíregyházán, Siófokon és Eger környékén is. Nyilván nem egyszerre mindannyian, és azt sem megoldható, hogy mindenki végig ott legyen, hiszen van, aki nem tudja elhozni a gyermekét. Azonban, a szülőknek, a testvéreknek is óriási szükségük van arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak, töltődjenek, egy időre olyan életet élhessenek, mint általában a többi emberek. Nagyon hiányzik mindenkinek, hogy részese legyen egy közösségnek. A társadalom egészséges részénél ez akár a munkahelyen is lehet, sokkal több módjuk nyílik rá, mint nekünk – mondta Domán Zoltán.