A Nemzeti Választási Iroda 89 nemzetiségi választást tűzött ki Heves vármegyében, de csak 69-et tartanak meg június 9-én. Mindezeken 524 jelölt méreti meg magát a valasztas.hu adatai szerint, rájuk pedig 12 és fél ezren voksolhatnának.

Hatvankilenc helyen tartanak nemzetiségi önkormányzati választást (Illusztráció)

Forrás: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

A lengyelek csak Egerben választanak helyi önkormányzatot, a három kiadó helyre három jelölt van, akikre jelen állás szerint 37-en voksolhatnak. A német nemzetiség hét helyen is alakíthatott volna önkormányzatot, de csak négy településen lesz választás, a legnépesebbnek Aldebrő számít 187 választóval, itt öt tagú önkormányzat jöhet létre, a bekerülésért 7 jelölt versenyez. Kápolnán, Kerecsenden és Kompolton is három tagú nemzetiségi önkormányzat lesz, de csak Kompolton van ennél több jelölt, négy. Mindhárom községben 50-60 körül alakul a nemzetiségi választók létszáma.

Szlovák önkormányzatból három is lehetett volna, de két helyen írtak ki választást, Kisnánán és Mátraszentimrén, 64, illetve 121 szavazásra jogosult járulhat majd az urnákhoz, utóbbi településen március óta közel felével nőtt a választók száma. Kisnánán négyen, Mátraszentimrén hatan indulnak a 3-3 helyért, s csak utóbbi településen lesz két eltérő jelölő szervezet, a MASZSZ mellett az Identita is támogat jelöltet. A ruszinok Egerben és Gyöngyösön őrizhetik kultúrájukat önkormányzati formában is, a három-három helyre négy-négy jelölt lesz. Egerben 22-en, Gyöngyösön 69-en kapnak majd szavazólapot. A népszámlálási eredmények alapján román és ukrán nemzetiségi önkormányzatok is alakulhattak volna kettő, illetve négy településen, de elegendő szavazópolgár nélkül nem tartanak választásokat a megyében.