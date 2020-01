Kezek, lábak, bokák törtek a csütörtök reggeli ónos esőben

Aki csütörtök reggelt útnak indult, hogy eljusson az iskolájába, a munkahelyére, alapos kihívással kellett szembe néznie. Az ónos esőre már az előző este figyelmeztették a lakosságot a meteorológusok, azonban aki kilépett otthonából, az saját maga is megtapasztalta, hogy tükörjégen nem egyszerű közlekedni.

Csütörtök hajnalra az ónos eső miatt tükörjég alakult ki az utakon, a járdákon. Rengetegen estek el, Egerben és Hatvanban a kórházak ügyeletén is jóval többen kötöttek ki az átlagosnál.

A Városgondozás Eger Kft. kommunikációs munkatársa, Schläferné Farkas Bernadett arról tájékoztatta portálunkat, hogy az ónos eső miatt hajnal négy órától két autóval, öt órától kibővített, hat órától pedig már teljes gépparkkal, azaz tizenkét járművel végezték a város útjainak síkosságmentesítését. A gépek mellett nyolcvan kézi takarító is folyamatosan dolgozott. Kiemelt figyelmet fordítottak a buszmegállókra, a gyalogátkelőhelyekre, a járdákra, a meredek utcákra, az iskolák és óvodák előtti útszakaszokra, mentő-, tűzoltó-, buszútvonalakra. A lakosság türelmét kérték-kérik, illetve azt, hogy közlekedjenek nagyon óvatosan.

Olvasóink rengetegen osztották meg reggeli tapasztalataikat. Sokan megjegyezték, a legnagyobb baj az volt, hogy a levegő hőmérséklete alig emelkedett a délelőtti órákban, így ahogy esett a csapadék, vissza is fagyott a járdákra, utcákra. A meredekebb részeken ki-ki maga próbált boldogulni. Hamuval, sóval, fűrészporral szórták a felületeket, akinek nem volt muszáj, az el se indult otthonról. Az autósok hosszú percekig igyekeztek eltávolítani a szélvédőkre fagyott csapadékot.

További nagyobb városainkban, Hatvanban, Gyöngyösön, Hevesen se volt különb a helyzet, de megyénk szinte minden településén nehezen indult a nap a csúszós utak miatt. Sirokban Tuza Gábor polgármester hajnalban fél négykor észlelte, hogy ónos eső szitál az utakra. Minden közmunkást berendelt fél ötre és megkezdték a síkosságmentesítést. A forgalmasabb helyeken – üzletek, orvosi rendelő, iskola, óvoda előtt – a reggeli órákra járhatóvá tették a szakaszokat, azonban a meredekebb utcaszakaszokon itt is fokozott óvatosságra intettek. A nap folyamán szinte minden hadra fogható ember dolgozott az utakon, járdákon. Reggel itt egy bokatöréses sérülés történt. A mentők a kórházba szállították a pórul járt embert.

Reggel 9 óráig közel 20 baleset történt Heves megyében – számolt be a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. Felhívták a figyelmet: fontos a téli gumival felszerelt, megfelelő műszaki állapotú jármű használata, nagyobb követési távolság tartása, a sebesség csökkentése. Arra is intettek, hogy lehetőleg kerüljük az előzést, különös óvatosság szükskéges a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél.

Kovács Nikoletta rendőrségi sajtóreferenstől megtudtuk, csütörtökön reggel gyalogosokat ért baleset Egerben, a Verőszala utcában, ahol egy személygépkocsi három embert sodort el. Úgy tudjuk, mind a hárman könnyebben sérültek meg. A rendőrség kiemelte, az utakon a szokásosnál is óvatosabban és figyelmesebben kell közlekedni, indulás előtt számolva azzal, hogy a szokásos menetidő megnyúlhat, a célba érés hosszabb időt vehet igénybe. A gépjárművezetőknek számolniuk kell azzal, hogy csúszós úton mind a megállás, mind a kanyarodás komoly koncentrációt igényel, de még az egyenes haladás is nagyobb óvatosságot követel. Amennyiben az autó fara elkezd oldalra enyhén kitörni, finom ellenirányú kormánymozdulattal korrigáljuk! Óvatosan vegyük le lábunkat a gázpedálról. Téli úton kerülni kell az előzést, és elővigyázatosan, lassítva kell elvégezni a kikerülést, nem a száraz utas rutinsebességgel! Csúszós útszakaszokhoz közelítve vegyünk vissza a tempóból!

Egerben a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet ügyeletén sem unatkoztak. Szegedi Erzsébet, az intézmény médiareferense a a kora délutáni órákban úgy tájékoztatta lapunkat, hogy az átlagosnál jóval több beteg került a sürgősségire a reggeli, kora délelőtti órákban. Délelőtt 75 beteget láttak el a Sürgősségi Betegellátó Osztály tarumatológiáján. Elsősorban balesetekből adódó sérülésekkel: kéz-, láb-, darabos törés, combnyaktörés, zúzódások. Jelentkeztek a betegek, sok esetben mentő hozta őket az osztályra. A kórház megnövelte az egészségügyi ellátó személyzet létszámát az osztályon megnövekedett betegforgalom miatt.

A gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi osztálya is megtelt az ónos eső áldozataival. Zelnik Krisztina sajtóreferens érdeklődésünkre elmondta összesen 51 ember fordult délutánig különböző panaszokkal hozzájuk. Közlése szerint volt, akit mentő szállított be a kórházba, volt olyan, akit a családja, s akadt, aki saját lábán érkezett az intézménybe. Néhány súlyosabb esetet is kiemelt. Az időjárás miatt három közúti balesetből szállítottak néhány könnyebb sérültet az osztályra, négy csuklótörött, egy koponyaűri vérzéses, két csípőtájéki törött és két vállficamos esetet is kezelni kellett a kórház orvosainak.

Sajnos közúti balesetekben se volt hiány. A gépjárművel közlekedők azt tapasztalták, hogy a fő közlekedési útvonalak jól járhatóak voltak, köszönhetően az időben elvégzett elősózásnak. A mellékutakon – ahová a munkagépek később jutottak el – azonban nagy volt a káosz. A legtöbben letették a kocsikulcsot, s tömegközelekedéssel próbáltak eljutni úti céljukhoz.

Egerben két gépkocsi szenvedett balesetet a Vajda János utcában – számolt be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján. Az egyik jármű árokba csúszott, műszaki mentését a város hivatásos tűzoltói teljes útlezárás mellett végezték el. Hatvanban a Temető és a Hegyalja út vasúti átjárójában egy teherautó megcsúszott.

Folyamatosan végezte a hulladékszállítást az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. azokban az utcákban, ahol biztonságosan járható volt az út, és veszélyeztetés nélkül be tudtak hajtani a járművek – közölte a társaság, hozzátéve: amennyiben az időjárás engedi, a cég munkatársai igyekeznek mindenhova időben eljutni. Akiknél a rendkívüli időjárási helyzet miatt esetlegesen elmaradt az edények ürítése, ott a szemétszállítást a pénteki és szombati napokon, pótolják, illetve a következő aktuális szállítási napon az edények mellé kihelyezett plusz zsákokat természetesen elviszik.