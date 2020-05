Akkora volt a demjéni tűz füstje, hogy még az Eged-hegyi webkameráról is látszott

A Demjénnél keletkezett bála-tűznek akkora lángja és füstje volt, hogy az még a környező webkamerák felvételein is látható volt.

Az Időkép webkamerája is rögzítette azt a hatalmas tüzet, ami pénteken keletkezett a demjéni Albertmajorban.

Hevesi Katalin katasztrófavédelmi sajtóügyeletes szombat délután arról tájékoztatta a Heolt, a lángokat a Heves megyei tűzoltók egész éjszaka, 2-3 egységgel és számos munkagép segítségével folyamatosan a lángok megfékezésén dolgoztak. Mint megtudtuk: a katasztrófavédelem munkatársai tűzeseti helyszíni szemlét is tartottak. A lánglovagok jelenleg is helyszínen tartózkodnak, déltől egy egységgel igyekeznek megakadályozni a tűz továbbterjedését.

A demjéni tűz füstje akkora volt, hogy az még az Eged-hegy webkamerájáról is látszott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint ötszáz bála kapott lángra Demjénben pénteken, s emiatt a Kerecsend felé vezető utat le is zárták. A demjéni Albertmajorban keletkezett tűzben egy munkagép is kiégett. Az egri hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. Mivel a nagy füst zavarhatja a közlekedő járművek forgalmát, az érintett útszakaszt korábban le is zárták.