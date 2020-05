Amikor a test szenved, a lélek szárnyal, vallja a sportrajongó hatvani tűzoltó

Az állóképességéről és a sport iránti rajongásáról ismert hatvani tűzoltóval, Bősze Balázzsal készített interjút a Katasztrófavédelem magazin legújabb számában.

Bősze Balázs tűzoltó zászlós a hatvani hivatásos tűzoltóságon szolgál már tizenhárom éve, jelenleg különlegesszer-kezelőként. A Katasztrófavédelem magazin beszámolója szerint igazi tűzoltó családból származik, testvére is ezt a hivatást választotta, ugyanazon a napon szereltek fel mindketten. A testvére a jászberényi tűzoltóságon szolgál, ahol egykor nagyapjuk tűzoltóparancsnok volt.

Balázs a Heves megyei tűzoltók körében állóképességéről és a sport iránti rajongásáról lett híres, tavaly elnyerte a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség legjobb sportolója címet is.

Mint a magazin írja: tizennégy évesen kezdett el jiu-jitsuzni, a küzdősportok szerelmese volt akkoriban. Egy danig jutott, majd áttért a kempóra, amelyből a barna övet szerezte meg. Kempóban a legjobb eredménye egy világbajnoki harmadik hely, de számos nemzetközi és országos dobogós helyezést is szerzett. A küzdősportokban elég nagy a sérülés veszélye, emiatt kezdett más sportágak iránt is érdeklődni. Azt vallja, hogy a sport az egyik legjobb pszichológus, olyan sportot keresett, amely a teste mellett a lelket is edzi. Így találta meg egy barátja, egyben edzője segítségével a cross fittet.

Kollégái is szívesen sportolnak vele, a Heves megyei tűzoltó-sportversenyre is közösen készültek, amelynek eredményeként a megméretésen a hatvani csapat diadalmaskodott.

A zászlós a tavalyi évből két versenyt emelt ki, elsőként a TFA-t, amelyen már negyedik alkalommal vett részt. Viszont első alkalommal a combat challenge is bekerült a versenybe. A versenyszám összetettsége és irama miatt, valamint a másnapi TFA pályával egy igazán embert próbáló két napban volt része az indulóknak. „Viszont mikor a test szenved, a lélek szárnyal.” – állítja egy edzőtársa kijelentése nyomán. A lánglovag vallja: minél jobban kiadja magából a maximumot, annál jobban élvezi a feladatokat, hiszen tudja, hogy mindent megtett a győzelemért és a csapatért.

Balázst a családja mindenben támogatja, ötéves kisfiát is rendszeresen elviszi az edzésekre mert hiszi, hogy gyermeke világát a példamutatással szebbé tudja tenni. Tavaly körülbelül húsz versenyen vett részt, a sportversenyek mellett szakmai vetélkedőkön is volt, egyebek mellett a bükkszéki országos mentési versenyen is a gyöngyösi tűzoltók csapatát erősítette.

2020-ban az egyik legnagyobb terve, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei csapattal részt vesz a Firefighter Combat Challenge nevű nemzetközi versenyeken.

Arra a kérdésre, hogy mi motiválja, a tűzoltó válasza az volt: egyszerűen csak élvezi, amit csinál. A családja, a hivatása mellett a sport is a szerelme.