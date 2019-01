Belőtt és józan elkövetők feleltek a bíróság előtt

Tavaly is figyelemmel kísértük a folyamatban lévő büntetőügyeket. Összeállításunk készítésekor azt néztük meg, kik és milyen motiváció alapján követik el a nagyobb tárgyi súlyú bűncselekményeket. Számos bűntény történik hozzátartozó sérelmére, az alkohol és a kábítószer is gyakran szerepet játszik.

Több kábítószerrel való kereskedés miatt indult büntetőpert is tárgyalt 2018-ban az Egri Törvényszék. A cselekmény súlyától függően hosszú, akár életfogytig tartó fegyházéveket is kiszabhat a bíróság, amelynek a dolga a bizonyítás során nem könnyű, hiszen ezen ügyek tanúi legtöbbször – legalább a birtoklás szintjéig – maguk is elkövetők, s szívesen maradnának távol a tárgyalásról.

Előfordult, hogy egy héten két drogkereskedelemmel összefüggő büntetőper is volt, ám mindkettő rövid ideig tartott. Egyik esetben például a szabályszerű elővezetési megbízás ellenére a rendőrségnek nem sikerült meghozni a tárgyalásra a másodrendű vádlottat. Bár előállították az egyik tanút, az előzetes letartóztatásban lévő elsőrendű vádlott, K. Zs. feleségét, ám őt kihallgatni már nem sikerült. A nő tizenöt perccel azelőtt, hogy a bíró beszólította őt a tárgyalóterembe – iratait hátrahagyva – elhagyta a törvényház épületét. Férje, az elsőrendű terhelt azt mondta erre: „be volt már lőve, persze, hogy elment”.

Nincs tárgyalás, ha a vádlott megbetegszik

A kábítószer-kereskedelem bűntette ügyében kitűzött másik tárgyalásra az idézett négy terhelt közül az egyik a megbetegedése miatt nem tudott eljönni. A bíróság az igazságügyi orvos szakértőket nem tudta meghallgatni.

Az Egri Járásbíróság is tárgyalt kábítószer-kereskedelem miatti ügyet. A B. B. elleni eljárásban új pszichoaktív anyag kereskedése során 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kiskorú veszélyeztetése a vád. E perben a bíró hat, korábban meg nem jelent tanú rendőri előállítását rendelte el.

A bűnelkövetést sokszor italozás előzi meg

Ittas állapotban botrányosan és erőszakosan is viselkedett Füzesabony orvosi ügyeletén egy 34 éves férfi még áprilisban, ezért a Füzesabonyi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy védelmére kelt személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt nyújtott be ellene vádiratot. Úgy kezdődött, hogy a részeg terhelt a feleségét kereste, s berontott a rendelőbe, attól sem zavartatva magát, hogy az ügyeletes orvos odabent épp egy beteget vizsgált. A vizsgálóasztalon ülő páciens feje fölött átkiabálva számon kérte a doktort, hogy hová lett az asszonya.

Ugyancsak a Füzesabonyi Járási Ügyészség állította bíróság elé azt a 42 éves férfit, aki kíméletlenül megvert és megkínzott egy kiskutyát azért, mert az játékosan elszaladt tőle az utcán. Belerúgott úgy, hogy a kis állat jó egy métert repült. Megragadta a nyakörvét, annál fogva a földhöz vágta, az eb pedig a hátára esve mozdulatlan maradt. Befejezésképpen végigrugdosta az úton a fájdalomtól összegörnyedt jószágot, egészen a házuk kapujáig, ahol a kerítésen keresztül berúgta az udvarra.

Nem csak bántalmazással lehet megölni valakit

Az italozás súlyos következményekkel is járhat, mint ama domoszlói férfi esete mutatja, aki a 74 éves, mozgásképtelen anyja halálát okozta.

A vádlott a combnyaktörést szenvedett édesanyját 2015-ben teljes ellátást igénylő állapotban vitte haza, és vállalta, hogy ott gondozza. Ám az ellátásáról közel egy hónapon át nem gondoskodott. A pénzt alkoholra költötte, az anyját szeméttel telehordott szobában, saját ürülékével, vizeletével szennyezett ágyban hagyta feküdni. A tettéért 12 év fegyházat kapott.

Fiatalkorú, illetve nő is követhet el bűntényt

Fiatalok szórakoztak még 2014 szilveszterén egy hatvani sörözőben, elsőfokú ítélet az ügyben tavaly született. Hajnali két óra körül kezdődött az „erősködés”. A másodrendű vádlott a bár elé hívta „ügyintézésre” a sértetteket. Kint megkezdődött a verekedés, miközben az elsőrendű vádlott dühében egy vaskaput és egy kerítést rugdosott, ám hamarosan ő is és később a harmadrendű terhelt is bekapcsolódott a csetepatéba. Az egyik sértett közvetlen életveszéllyel járó sérüléseket szenvedett.

Elhunyt férje nagyanyjának életére tört viszont egy nő, a három gyermeket nevelő Sz. I. Meg akarta őt fojtani. Az Egri Törvényszék az elsőfokú ítéletében két év felfüggesztett börtönt szabott ki a vádlottra. A Debreceni Ítélőtábla jogerős verdiktjében azonban jelentősen súlyosította a szabadságvesztés-büntetést, amit öt esztendőre változtatott.

