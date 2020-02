Buszon és piacon lopnak legtöbbször az egri zsebtolvajok

Nagyon úgy tűnik, hogy Egerben újra aktivizálódtak a zsebtolvajok. Egyre többen panaszkodnak, hogy a buszon vagy a bevásárlások alkalmával a pénztárcájuknak lába kél.

Szerkesztőségünkhöz több olyan információ is eljutott, hogy gyanútlan egriek zsebtolvajok áldozatai lettek. A közösségi médiában pedig egyre többen osztják meg, hogy elhagyták a pénztárcájukat, de élnek a gyanúperrel, hogy elemelték azt. Előfordulhat, hogy nem is tudják eldönteni, bűncselekmény áldozatai lettek-e. Megkerestük a rendőrséget is, hogy érkezett-e hozzájuk bejelentés ilyen ügyekben. Lázár Levente, rendőrségi sajtóreferens válaszolt.

– Az év első hónapjában az Egri Rendőrkapitányságra valóban érkeztek bejelentések vagyon elleni bűncselekményekről, de ezek nem kiemelkedő adatok. A zseblopás útján elkövetett esetek többsége az egri piacon, buszpályaudvaron, illetve helyi járatú autóbuszokon történt. Sajnos gyakran előfordul, hogy az érintettek nem megfelelő, védett helyen tárolják értékeiket, ezzel lehetőséget adva az elkövetőknek – mondta.

– A buszon lettem figyelmes rá, hogy egy nő nagyon közel állt egy fiatal lányhoz, aki leszálláshoz készülődött. Az asszony idegesen körbenézett, majd kezdte elhúzni a diák hátizsákján a cipzárt. Amint észrevette, hogy nézem, visszahúzta. Így nem történt bűncselekmény, de többet nem tehettem, mert leszállt a buszról, és már el is tűnt – nyilatkozta lapunknak az egri fiatal.

A rendőrséget megkérdeztük arról is, hogy ilyen esetben mit tehet a szemtanú. Azt javasolták, ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan kérjen segítséget, és azonnal hívja a rendőrséget az ingyenes 112-es segélyhívó számon. Ezek a vagyon elleni bűncselekmények azonban könnyen megelőzhetőek lennének egy kis odafigyeléssel. A rendőrség pár jó tanácsot is adott, hogy ne legyünk áldozatok.

Azt javasolják, a pénzt, bankkártyát, iratokat, telefont olyan helyen tárolják, ahová a tolvaj nem tud észrevétlenül hozzáférni, például kabát belső zsebében. A kézitáskát tartsák mindig zárva, tömegben lehetőség szerint szorítsák a karjuk alá, és többször ellenőrizzék. Az üzletben soha ne tegyenek pénztárcát, retikült vagy autóstáskát a bevásárlókocsiba, a kosár vagy a szatyor tetejére. Legyenek különösen figyelmesek, ha nagy tömegben tartózkodnak, utaznak. A gyakran csoportosan „dolgozó” tolvajok trükköket is bevetnek a figyelem elterelésére, ezért legyenek gyanakvóak, ha valaki oldalba löki, vagy bepiszkítja a ruhájukat, esetleg a lábukra lép. Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegyék le a pénztárcát vagy kézitáskát a pultra!

Azt sem lehet elégszer ismételni, hogy a PIN-kódot ne írják rá a bankkártyára, és ne tárolják azzal együtt.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock