Egyre lazább a neten a magyar rendőrség, hála az egri színészből lett szóvivőnek

Gál Kristóf közreműködésével újul meg a rendőrség stílusa. A közösségi médiába lépve sokkal lazábbra vették a figurát, s ezzel a cél, hogy közelebb érezzük magunkhoz a rendőröket és lássuk: értünk dolgoznak.

A Twitter és az Instagram után a magyar rendőrség meghódította a Facebookot is. Mint azt a Ripost írja: alig két hete indították útjára a hivatalos oldalukat, és máris csaknem 10 ezren követik. Az oldalon rögtön feltűnik egy rappelő rendőr, aki nem más, mint az Operatív Törzs tagjaként országos hírnévre szert tett Gál Kristóf. A Ripost kifaggatta a rendőrségi szóvivőt, hogyan folytatódik számára az élet a veszélyhelyzet után.

Arra az észrevételre, hogy a rendőrség új Facebook-oldala feltűnően interaktív, Gál Kristóf úgy nyilatkozott: az egyik ok, amiért ilyen lazának tűnik az oldal, hogy a rendőrszakma nagyon sokrétű, de ezt az emberek nem látják és szeretnék nekik bemutatni. Hiszen használnak drónokat, dolgoznak együtt lovakkal, kutyákkal, vannak motoros, biciklis rendőreik – és ez még csak néhány érdekesség. Úszókkal is zajlik közös munka, hiszen nemrég felrobbantotta a netet a Kenderesi Tamás olimpikonnal közös videó az élő vizek veszélyeiről.

– A Kenderesi Tomival közös videónk két éve készült, akkor is elég nagy sikere volt, de most megdöbbentünk mikor megláttuk, hogy kétszázezres nézettséget hozott. Hihetetlen ereje van a közösségi médiának – fogalmazott Gál Kristóf, aki a Belgát szavalós videójáról is mesélt. – Bevallom, az én ötletem volt. Az nem újdonság, hogy a színészeink popdalokat szavalnak. Nekem két éve, pont a Költészet Napja után ugrott be a Belga zenekar Rendőrmunka című száma, hogy hű, ezt milyen jó lett volna megcsinálni! Nagyon adja magát, a munkánkról szól, de kiemeli, hogy a rendőr is csak ugyanolyan ember, mint bárki más: munka után pihen, és ha sikeresen végezte a dolgát, akkor bizony táncol. Egy évvel később rákérdeztem a vezetőségnél, hogy meredek lenne-e, ha elszavalnám. Benne voltak. Azóta is támogatnak egyébként minden kommunikációs ötletben.

A Ripost arról is kérdezte a szóvivőt: mi volt a helyzet a járvány idején az otthonában, hogyan viselte a családja a távollétét és a rengeteg vicces mémet, ami az Operatív Törzsről született!?

– Egészen jól – kezdte. – A gyermekeim már kamaszok, szóval jót nevettek a mémeken, ahogyan én is, hiszen a legtöbb tényleg csak vicces volt, de nem sértő.

S arra a kérdésre, hogy lesz-e a rendőrségnek TikTok oldala, Gál Kristóf úgy felelt: gondolkoztak már rajta, de a TikTok-on nagyon speciális tartalmakat kell megosztani, és még kísérleteznek, hogyan tudják a különböző figyelemfelhívó üzeneteket 5-10 másodperces kisvideókban átadni a fiataloknak. Annyit azonban elárult: a tavalyi TikTok győztes influenszert viszont már sikerült megnyerniük, hogy saját, több százezer követővel rendelkező csatornáján segítsen a fiatalokkal megismertetni bűn- és balesetmegelőzési üzeneteiket.