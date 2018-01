A Heves Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a 38 éves nővel szemben, aki egy Heves megyei községben kis híján megfojtotta rokonát, mivel az nem volt hajlandó nagyobb összegű készpénzt adni neki.

A sértett a vádlott korábban elhunyt házastársának nagymamája, aki unokája halálát követően is támogatta a három gyermekét egyedül nevelő nőt, így az rendszeresen megfordult a mozgásszervi megbetegedésben szenvedő 84 éves, idős asszony otthonában.

A vádlott 2016. szeptember 21-én délben is megjelent a lakásban, ahol érkezése után bezárta az ajtókat és az ablakokat, majd 200 ezer forintot kért a sértettől arra hivatkozással, hogy abból fia – a sértett dédunokája – szabálysértési bírságát kell még aznap kifizetnie. Az ágyban fekvő sértett közölte vele, hogy nem ad neki pénzt, a bírságot inkább fizesse ki abból a több millió forintból, amit korábban már levett arról a számlájáról, melyen a temetésére félretett megtakarításait tartotta. A vádlott erre egyre indulatosabban követelőzött, de mivel ez sem vezetett eredményre, felkapott egy párnát, és azt a sértett arcára szorította, miközben azt kiabálta, hogy „ha nincs kétszázezer forint mama, akkor most meghal!”. A megtámadott asszony csak úgy tudott megszabadulni az életét fenyegető veszélyhelyzetből, hogy a dulakodás közben beleharapott támadója jobb kézfejébe. Miután így végre levegőhöz jutott, a vele szemben erőfölényben lévő vádlott még továbbra is fenyegette, de végül üres zsebbel volt kénytelen távozni a lakásból.

Az idős sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, az elhúzódó fulladás miatt azonban életveszélyben volt, és a halálos eredmény elmaradása kizárólag a védekező magatartásának köszönhető.

A Heves Megyei Főügyészség nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett – többszörösen minősített – emberölés bűntettének kísérletével vádolja az elkövetőt, akivel szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására és a közügyektől történő eltiltásra is indítványt tett a törvényszékre benyújtott vádiratában.

(Kezdőképünk illusztráció)