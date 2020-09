Harminc gyalogosokhoz köthető baleset történt idén Heves megye útjain

A Biztonság hetén, mely idén online térbe költözött, ezúttal a gyalogos gázolásokra, s annak megelőzésére helyezte a figyelmet a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.

Napjainkban a gyalogos közlekedés a figyelem középpontjába került. Ennek oka, hogy – mint a közúti közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői – arányuk az összes közlekedési baleseten belül magas.

Szűkebb hazánkban a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az idei év első hét hónapjában harminc olyan személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, amelyben érintett volt a gyalogos. Ebből kilenc esetben gyalogos volt az okozó, mert figyelmetlenül lépett az úttestre, illetve tilos jelzésen haladt át, huszonegyszer pedig vétlen félként sérült meg. Ezek az esetek lakott területen belül történtek. A vétlen emberek esetében baleseti okként a járművezetők részéről a szabálytalan hátramenet, az elsőbbségi jog meg nem adása, a sebesség hibás megválasztása, valamint a szabálytalan előzés szerepelt.

A gyalogos közlekedés alapvető problémája, hogy sokan nem veszik tudomásul vagy egyszerűen nem is gondolják, hogy a KRESZ szabályai rájuk is vonatkoznak, a közlekedésükkel kapcsolatban a jogszabály az ő részükre is előír, vagy adott esetben megtilt dolgokat.

A leggyakoribb esetként a vigyázatlan, hirtelen úttestre lépést említik a szakemberek, amikor is a gyalogos úgy kezdi meg az átkelést, hogy előtte nem néz szét körültekintően. Szintén nagy veszélyt rejt magában az, ha álló jármű, illetve egyéb tereptárgyak – bokor, fa, épületek – takarásából lép elő valaki. Ilyen esetekben a gyalogos felé közlekedő járművezetőnek esélye sincs elkerülni a balesetet.

– Napjainkban vált sajnálatos módon jellemzővé az a jelenség, amikor a gyalogos kapucnit viselve, fejhallgatón keresztül zenét hallgatva, vagy mobil telefont használva, kvázi a külvilágot ezáltal nem észlelve lép az útra. A mindennapi közlekedésünk során sajnálattal tapasztaljuk, hogy egy részük nem veszi igénybe az útburkolati jellel és közúti jelzőtáblával jelzett kijelölt gyalogos-átkelőhelyet, hanem annak közelében, érthetetlen okból a jóval veszélyesebb útszakaszon kel át szabálytalanul. Fontos megemlíteni, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhely önmagában nem garantálja a közlekedési balesetmentességet a gyalogos részére, természetesen itt is a kellő körültekintéssel, óvatossággal kell közlekedni – figyelmeztetnek.

A Biztonság hetét, mely szeptember 14-én kezdődött és 19-ig tart, a járványveszély miatt a világhálóra költöztették a szervezők. A programsorozat elsődleges célközönsége a fiatalokból áll, a rendezvény az ő figyelmüket igyekszik felhívni a rájuk leselkedő veszélyekre, és azok megelőzési lehetőségeire, így a gázolás megelőzésére is.