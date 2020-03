Háromezernél is többször vonultak 2019-ben Heves megye tűzoltói

Februárban tartotta a 2019-es évet értékelő állományértekezletét a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amelyen a 2020-as feladatokat is meghatározták. Az igazgatóság beszámolója szerint az állománygyűlésen részt vett Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese, jelen volt dr. Kadlott Csaba, a Heves Megyei Kormányhivatal főigazgatója és képviseltették magukat a társ- rendvédelmi és együttműködő szervezetek vezetői is.

Az állománygyűlésen Csontos Ambrus tűzoltó dandártábornok, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője részletesen bemutatta és elemezte az egyes szakterületek tevékenységét. A tűzoltósági szakterületnél kiemelte, hogy a tűzoltói vonulások száma egyre nő, ez annak tudható be, hogy a műszaki mentések száma folyamatosan emelkedik. Az egyre szélsőségesebb időjárás miatt szinte rendszeresek a tömeges beavatkozást igénylő káresemények, évente több alkalommal villámárvizekkel, szélviharokkal, ónos esővel kell megküzdenünk és ezek kiszámíthatatlan módon adnak munkát a katasztrófavédelem állományának – mondta a tábornok.

Elöntötte a villámárvíz Heves megyét

Ki ne emlékezne 2019 júniusára, amikor házakba tört be, s szinte mindent elöntött a villámárvíz Nagyvisnyón.

Több mint húsz helyre riasztották a tűzoltókat egy nap alatt a településen. Udvarokat, kerteket öntött el a víz, de megtelt számos pince is, sőt, jó pár házban legalább 20-30 centiméter magasan állt az iszapos víz, amelyet szivattyúzni kellett. Emberélet ugyan nem volt veszélyben, de komoly károk keletkeztek autókban, elektromos eszközökben, berendezési tárgyakban, s állatok, kis csirkék is elpusztultak. Megyénk számos településén okozott komoly károkat a júniusi heves esőzés. Akadt olyan falu is, ahol ideiglenesen több helybelinek el kellett hagynia az otthonát a villámárvíz miatt. Tizenhét településén okozott károkat a heves esőzés, a legsúlyosabban Egerszólát, Sirok, Bükkszék és Novaj községeket érintette az özönvíz. Közel száz segítségkérő bejelentés érkezett a tűzoltóság megyei műveletirányítási központjába. Egerszóláton volt, ahol egy méteres víz hömpölygött, négy épületből kilenc embert ki is kellett menekíteni a faluban. Szóláton rengeteg udvart, melléképületet, garázst is elöntött a víz, ami több lakásba be is tört, vízzel és iszappal árasztva el azokat. Egerszalókon garázsokat, melléképületeket öntött el a víz. Bükkszéken a falut keresztülszelő Széki patak nem tudta elvezetni a környező dombokról lefolyt csapadékvizet és kiöntött, elárasztotta a helység központját több focipálya nagyságú területen.