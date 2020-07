Komoly tüzeket okozhatnak az elhanyagolt, rosszul karbantartott mezőgazdasági gépek

Ezek biztonságról nem szabad megfeledkezni, hiszen az elhanyagolt műszaki állapotú gépek tűzveszélyesek lehetnek, könnyen tüzet okozhatnak, mely átterjedhet a lábon álló termésre is. Elmondható, hogy a tűzvédelmi szabályok be nem tartása komoly károkat okozhat – számolt be honlapján a Heves Megyei Katasztrófavédelem.

Szabály szerint, a megelőzés érdekében a gazdáknak a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt gépellenőrzéseken kell megbizonyosodniuk az eszközök jó műszaki állapotáról. A legalább öt gépet érintő ellenőrzést a tervezett időpont előtt be kell jelenteni a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek, az erről készült jegyzőkönyv egy példányát pedig a gépen kell elhelyezni, az előírásoknak megfelelő tűzoltó-készülékkel együtt. A katasztrófavédelem nem csak a munkák előtt, hanem közben is biztosít konzultációs lehetőséget, és várja a gazdák hívását a gépszemlékre.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat részletesen leírja, milyen tűzvédelmi szabályokat kell betartani a mezőgazdasági munkák során: