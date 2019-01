Meg akarta erőszakolni a munkába igyekvő nőt az egri férfi

Börtönben ­letöltendő határozott idejű szabadságvesztés-büntetést, s közügyektől eltiltást indítványoznak a 28 éves egri férfi ellen.

Börtönben ­letöltendő határozott idejű szabadságvesztés-büntetést, s közügyektől eltiltást indítványoz az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség abban a vádiratában, amely szexuális erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt készült egy 28 éves, büntetlen egri férfi ellen – tájékoztatta a Heolt dr. Konkoly Thege László.

A megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, a terhelt 2017-ben szenteste előtti napon Egerben szórakozott. A vád szerint az egyik vasúti átjáró közelében meglátta a sértettet, aki a munkahelyére igyekezett. Követte a nőt, s amikor utolérte, megkérdezte tőle, ráér-e. Az közölte vele, hogy nem, mivel dolgozni megy. A férfi a nyomában maradt, majd hátulról elgáncsolta, a földre lökte, ütlegelte, hogy a közterületen szexuális cselekményre kényszerítse. A hideg aszfalton teljes testével ráfeküdt, fogdosta, még a nadrágjába is belenyúlt. A hölgy azonban bátran és kitartóan védekezett, megkarmolta a vádlott arcát, segítségért kiáltott. Erre a támadó abbahagyta a verését, felállt és elszaladt, de még belerúgott földön fekvő megtámadottba.

A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett, ám a bántalmazás – az erejét, a módját és az irányát figyelembe véve – alkalmas volt arra is, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen el.

A sajtószóvivő elmondta, a Büntető törvénykönyv szerint szexuális erőszakot követ el az, aki mást erőszakkal, illetve az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel szexuális cselekményre, vagy annak eltűrésére kényszerít, illetve az is, aki más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális tettre használja fel. A bűnténynek a törvény már az alapesetét is igen súlyosan, kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A szankció mértéke több bűncselekmény együttes elbírálása, vagyis halmazat esetén akár a felével is emelkedhet, ha annak törvényi felté­telei fennállnak.

– Tekintettel annak jelentős tárgyi súlyára, az ügyészség szigorúan lép fel a szexuális erőszak elkövetőivel szemben – tudatta dr. Konkoly Thege László.