Megtámadtak egy füzesabonyi polgárőrt az utca fertőtlenítése közben

Könnyebb sérüléseket szenvedett az a füzesabonyi polgárőr, akit szerdán este, a közterület-fertőtlenítési munka biztosítása közben megtámadott két fiatal.

Füzesabonyban a járványügyi helyzet miatt heti kétszer – szerdán 18 órától és vasárnap 17 órától – kezdik meg a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület önkéntesei a közterületek fertőtlenítési munkálatait. A biztonságos munkavégzést minden alkalommal a Füzesabonyi Polgárőrség biztosítja.

– A telepre kiérkezvén ráfordultunk a Hősök útról jobbra a Szabadság útra – közben két bajtársunk a kocsi mellett gyalogolt a mosóval. Mint máskor is, most is a Füzesabonyi Polgárőrség biztosította a biztonságos munkavégzést. Ami ezután történt, arra nehéz szavakat találni: két fiatal egy robogón (szemmel láthatóan nem szomjasan) előbb el akarták ütni a polgárőröket majd a motorról leszállva meg is támadták őket – számolt be az esetről a Tűzoltó Egyesület.

Kedves Mindenki!2 gyors téma mára – öröm és harag (bocs, ez most hosszabb lesz)1. hálásan köszönjük a hypo… Közzétette: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület – Füzesabony – 2020. április 2., csütörtök

– Az elkövetőket a rendőr kollégák előállították a rendőr-kapitányságra. Egyikük ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indítanak eljárást. Az ilyen és ehhez hasonló atrocitások továbbra is azonnali feljelentést vonnak maguk után. Mi 13 éve a füzesabonyiakért dolgozunk és sajnálatos, hogy még ebben a helyzetben is történnek ilyen jellegű bűncselekmények – írja az esettel kapcsolatban a polgárőrség egy facebook posztban.

Borítókép: illusztráció