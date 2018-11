Pétervásárai családoknak adományoztak füstérzékelőt megyénk tűzoltói

Beüzemelték azokat a füstérzékelőket, amelyeket a „Ne gyújtsa! Gyűjtse!” országos tűzmegelőzési kampány keretében, nehéz anyagi helyzetben levő családok részére adtak át a megyei katasztrófavédelem munkatársai Pétervásárán.

A fűtési szezon számos kiemelt kockázatot rejt magában tűzvédelmi és tűzbiztonsági szempontból. Ezen kockázatokra hívja fel a figyelmet az országos kampány, valamint a megelőzés érdekében az erre rászoruló családoknak füstérzékelőket is adományoznak – írja a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A kampányba karitatív szervezeteket, oktatási intézményeket is bevonunk, szakembereink lakossági fórumokon és iskolai tanórákon beszélnek arról, hogy a szabályok betartásával, öngondoskodással és tudatos szelektív hulladékgyűjtéssel a tűzesetek és az ebből adódó sérülések, anyagi károk megelőzhetők.

A Ne gyújtsa! Gyűjtse! – kampány keretében arra is felhívjuk az emberek figyelmét, hogy a füstérzékelők alkalmazásával otthonunk tűzbiztonságát tovább növelhetjük. Ezek a készülékek füst illetve tűz esetén hamar, átlagosan egy percen belül jeleznek, segítségükkel a személyi sérülések megelőzhetőek, az anyagi károk pedig mérsékelhetőek. A készülékek alkalmazásával sokat tehet a lakosság a lakástüzek, a füst- és szén-monoxid-mérgezés megelőzéséért, a kémény ellenőrzését pedig a lakosság számára ingyenesen elvégzik a katasztrófavédelem kéményseprői.

Az érzékelőket Molnár Péter tű. százados, a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs parancsnoka és Kása Miklós tű. törzsőrmester, katasztrófavédelmi megbízott adták át. A családok nagyon örültek a szerkezetnek, amely akár az életüket is megmentheti. Elmondták, hogy azonnal be is üzemelik az érzékelőt, hiszen már mindenhol fűtenek; újonnan kapott felszerelésükkel ők már tettek a biztonságukért.

