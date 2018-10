Szakmai versenyen tették próbára magukat megyénk tűzoltói

Első alkalommal rendezték meg az Országos Tűzoltó Műszaki-mentő Versenyt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében Tatán, a múlt héten.

A versenyen minden megyét és a fővárost egy-egy csapat képviselte. A csapatok hat tagból álltak, pontosan egy rajnak nevezett egység létszámából. A csapat egy kizárólag irányítói feladatokat végző irányítóból, egy, az egészségügyi ellátásért felelős, valamint négy beavatkozó tűzoltóból állt – írja a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

A verseny célja az volt, hogy a beavatkozó állomány gyakorolja a közlekedési balesetek sérültjeinek szakszerű kimentésének, kiemelésének, ellátásának a menetét, de a vetélkedőn fontos szerep jutott az állomány csapatmunkájának, kommunikációjának is.

A feladatok során a végső sorrendet a pontozóbírók által adott hibapontok száma határozta meg. A bírók a munkavédelmi előírásokon túlmenően a technikát, a taktikát és az elsősegélynyújtást is figyelték, pontozták. A versenyzők a versengés élményén túl, szakmailag is gazdagabbak lettek azáltal, hogy minden csapatnak más és más szituáció került beállításra és az éppen nem versenyző csapatok tagjai is kielemezték az aktuális feladatot, ki, hogyan oldaná meg azt.

A rendezvényen Heves megyét Kormos László tű hadnagy, Forgács János tű. zászlós, Keskeny Attila tű zászlós, Nagy József tű. főtörzsőrmester, Tislarics Gergely tű. főtörzsőrmester és Galuska Balázs tű. törzsőrmester képviselte. A tagok elmondták, hogy hosszú hetekkel a verseny előtt már megkezdték a felkészülést. Az erős mezőnyben nagyot küzdöttek, bár nem sikerült a dobogóra ezúttal fölállniuk, derekasan helytálltak és jövőre is biztosan neveznek a megmérettetésre.