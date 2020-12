Több száz méter kerítést és feszítődrótot lopott egy férfi Demjén külterületéről

Lebontotta a szántóföldön a vadhálós kerítést, továbbá a feszítődrót egy részét, amiket egyébként ellopott. Egy másik tolvaj egy ingatlan fürdőszobájába osont be. A vádhatóság indítványa ezekben az enyhébb súlyú ügyekben kevésbé kemény szankció.

– Mindenképpen bűncselekmény, a kár összegétől függetlenül is, ha a lopás elkövetője lakásba, lakóházba, vagy akár az épülethez tartozó bekerített udvarra megy be jogtalanul azért, hogy bármit eltulajdonítson. Kísérlet miatt akkor is büntethető, ha végül is semmit sem tudott zsákmányolni – indította magyarázattal a tájékoztatóját dr. Konkoly Thege László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész. A Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője esetekről is beszámolt a Heolnak.

Szabálysértési értékre helyiségbe a jogosult tudta és beleegyezése nélkül bemenve elkövetett lopás vétsége címén emelt vádat az Egri Járási Ügyészség az ellen a 18. életévét nemrég betöltött ifjú ellen, aki június 13-án délben Váraszón osont be egy családi házba, ahol addig kutatott, míg a fürdőszobában rá nem bukkant egy női táskára. Abból kiemelte a pénztárcát 12 ezer 500 forinttal, s azt magával vitte. Az ügyészség azt indítványozza, hogy a bíróság kötelezze jóvátételi munka végzésére a fiatalembert.

Szabálysértési értékre helyiséghez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, a jogosult tudta nélkül bemenve elkövetett lopás vétségéért kell felelnie egy tinédzsernek, aki még tavaly május 21-én délelőtt helyismeretét kihasználva ment be korábbi albérletébe, egy hatvani lakás különálló lakrészébe. Ott az ablakon kinyúlva leszerelte és elvitte magával a ház falán elhelyezett tányérantennát, a szobában pedig magához vette az ahhoz tartozó beltéri egységet, összesen 9 ezer forint értékben. Ezután a szülei lakására cipelte a zsákmányát, de nem sokáig örülhetett neki, mert az édesanyja visszaadta a dolgokat a tulajdonosnak, amikor megtudta, hogy a fia miként jutott azokhoz.

A Hatvani Járási Ügyészség ebben az eljárásban közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak a vádiratában.

Az Egri Járási Ügyészség egy 33 éves férfit vádol azzal, hogy idén április 22-én Demjén külterületén egy szántóterületet határoló vadhálós kerítésből 240 méter hosszú szakaszt, valamint 720 méter feszítődrótot bontott le és lopott el, összesen 168 ezer forint értékben. Azokat a vádlott több személynek értékesítette, akiktől a nyomozás során jórészt lefoglalták a kerítésdarabokat.

Az Egri Járási Ügyészség azt indítványozza, hogy a bíróság ítélje elzárásra a terheltet. – Ha a lopást nem a bekerített helyre bemenve, hanem a kerítést kívülről szakszerűen lebontva követi el a tolvaj a bekerített helyre történő bemenettel, mint minősítő körülmény nem állapítható meg. Ilyen esetben a jogtalan eltulajdonítás csak akkor bűncselekmény, ha az elkövetési érték az 50 ezer forintot meghaladja. Ez alatt a cselekmény szabálysértés. Ám a tettes mindkét esetben büntetésre számíthat – ismertette a jogszabályt a sajtószóvivő.

Az elzárás Az elzárás szabadságelvonással járó büntetés, ami egyaránt kiszabható bűncselekmény és szabálysértés elkövetése miatt, bár a végrehajtásának körülményei különböznek a két esetben. Bűncselekmény elkövetője esetén az elzárás időtartamát napokban kell meghatározni, annak legrövidebb időszaka öt, a leghosszabb pedig kilencven nap. Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben hajtják végre.

A televíziózáshoz használt eszköz tetszett meg az elkövetőnek, de az anyja visszaadta azt a tulajdonosának

Illusztráció: Shutterstock

A kétféle joghátrány a jogszabályok rendelkezései értelmében alapvetően különbözik egymástól – tudatta lapunkkal a szakember.

A jóvátételi munka a büntetőjogi törvény szerint intézkedés, ha háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő az adott bűncselekmény. Ilyenkor a szankció kiszabása egy esztendőre elhalasztható, s helyette írható elő a jóvátételi munka. Annak legkisebb mértéke 24, míg a legnagyobb 150 óra. Előírása mellett pártfogó felügyelet is elrendelhető. Ha az elkövető az elvégzését egy éven belül megfelelően igazolja, akkor a büntethetősége megszűnik. Ha ezt nem tudja bizonyítani, a bíróság büntetést szab ki.

A közérdekű munka viszont büntetés. A legkisebb mértéke 48, a legtöbb 312 óra lehet. Azt az elítélt hetente legalább egyszer díjazás nélkül végzi. Ha nem teszi, a szankciót átváltoztatják fogházbüntetésre.