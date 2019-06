A borturizmus megerősítése a cél a Mátrában

Hiányzik a Mátrából a borturizmus – mondta a Mátrai Hegyközség elnöke a Gyöngyös–Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület legutóbbi közgyűlésén. Kovács Zita szerint új bormarketing kell a térségnek.

Együttműködési megállapodást kötött a Mátrai Hegyközségi Tanács, a Mátrai Borászok Egyesülete és a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület. A tagok megállapodtak abban, hogy a mátrai borokat népszerűsítik, a borvidéket országosan is ismertté, elismertté és keresetté teszik. Segítik egymást a kommunikációban, a marketingben és a rendezvények szervezésénél is szorosan együttműködnek a jövőben – derült ki a Gyöngyös–Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület közgyűlésén.

– Bor, gasztronómia, helyi értékek – ezeket kellene a térségbe érkező turistáknak megmutatni – hívta fel a figyelmet a fórumon a Mátrai Hegyközség elnöke a borturizmus hiányára utalva. Kovács Zita szavai szerint a mátrai termékcsoportot kell rendbe tenni és közös munkával kialakítani egy termékpiramist, amely már a többi borvidéken hatékonyan működik.

– Nagyon hiányzik a Mátrából a borturizmus – folytatta –, ugyanis akárcsak a Balatonnál, itt is közös erővel kellene elérnünk, hogy a helyi éttermek itallapjain a borvidékünk nedűiből kínáljanak széles választékot, a térségbe érkezők több napot töltsenek itt el, a boros rendezvényeink országos hírűekké váljanak.

Kovács Zita hozzátette, ehhez a hegyközség egyedül nem elég, de már most több újdonságot is bevezettek. – Személyesen! – ezzel a szlogennel mutatkozott be Magyarország új egységes borturisztikai arculata néhány hónapja az idei bormarketing-konferencián. Ezt a vonalat igyekszünk a mi borvidékünkön is kialakítani, a személyességet hangsúlyozni. Ennek a lényege: a helyi borokat a borászokkal azonosítsák, hiszen a bor stílusát, arcát, mondanivalóját a készítője határozza meg. A közösségi oldalunkon minden héten bemutatunk egy borászt, igen népszerűek ezek a posztok – fogalmazott az elnök.

Nagy Róbert, a Gyöngyös–Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke szerint a mátrai borok népszerűsítéséért eddig is sokat tettek. A gyöngyösi Tourinform-irodában mini borshopot rendeztek be és a város boros rendezvényeit is támogatják. Ezentúl még szorosabb együttműködésre számítanak a borászokkal, és ha a Mátra kiemelt turisztikai térséggé válik, akkor a borturizmus is új lendületet kaphat, amely pozitív hatással bír az idegenforgalom egészére.