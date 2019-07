A fesztiválokon a nagy tömeg jelenti a legnagyobb kockázatot

Mire kell figyelni a tömeges rendezvényeken, miként kerülhető el vihar esetén a villámcsapás, mit tegyünk utazás esetén a kánikulában? A katasztrófavédelem tanácsokat ad a nyárra.

A megyében is javában zajlanak a szabadtéri programok, fesztiválok, hiszen ez a nyaralás és a nyári táborok időszaka. A felhőtlen kikapcsolódást, pihenést, szórakozást azonban könnyen tönkreteheti egy baleset vagy tűz. A biztonságunk és a zavartalan pihenésünk érdekében tisztában kell lenni az erre az időszakra leginkább jellemző veszélyekkel és a baj megelőzésének lehetőségeivel. Erről kérdeztük Nagy Csaba tű. főhadnagyot, megyei katasztrófavédelmi szóvivőt.

– A hőség és a hétvégi forgalom növekedése miatt több a baleset, ami torlódáshoz és hosszabb várakozáshoz vezet – közölte. – Ezért lényeges, hogy mindenkinek jusson elég innivaló, nagyon fontos az elegendő mennyiségű víz fogyasztása. Kisgyermekeket, alvó embert és háziállatot senki ne hagyjon a tűző napon a bezárt gépjárműben! Vízpartokon leggyakrabban a hirtelen jött viharok jelentenek veszélyt, mindenki figyelje az időjárási figyelmeztetéseket, a nagy tavakon a viharjelző rendszert.

Hozzátette: a fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken a nagy tömeg és a bódult állapotú emberek jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Bármilyen jellegű baj esetén a legfontosabb, hogy nyugodtan kövessük a biztonsági személyzet utasításait. A legnépesebb rendezvényeken operatív törzs működik, amely indokolt esetben dönthet a programok felfüggesztéséről.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság néhány további jó tanáccsal felhívja a lakosság figyelmét az ilyen eseményeken való biztonságos részvételre. E szerint a tömegben nyitott és csukott állapotban egyaránt balesetveszélyes lehet egy esernyő. Az eső nem jelent veszélyt, egy esőkabát is elegendő a védelemhez. A sátor is sokszor megfelelő menedék, ám figyelni kell arra, hogy ne olyan helyen legyen, ahol faágak eshetnek, vagy fák dőlhetnek rá. A sátor felállítási helyének megválasztásakor ügyelni kell arra is, hogy ne legyenek a közelben rögzítetlen tárgyak.

Baj esetén a menekülési útvonalakat követve kell elhagyni a helyszínt, tilos a kiáramló tömeggel szembe haladni! Nem tanácsos szűk helyre menekülni, hiszen minél több ember zsúfolódik össze kis területen, annál nagyobb a baleset kockázata! A meleg nyári időben gyorsan kialakuló zivatarokra is számítani kell. A villámcsapás okozta baleseteket elkerülhetjük, ha nem menekülünk fa alá.

A színpad környékére a színpadon elhelyezett tárgyak leeshetnek, ezért erős szélben ne menjünk a közelébe! Ha egy rendezvény helyszínét váratlanul ki kell üríteni, akkor kövessük a szervezők, a hatóságok utasításait! A testi épségünk megőrzése érdekében azonnal kezdjük meg a helyszín biztonságos elhagyását!