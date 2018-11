A füstölgő gyilkos csapdájában: csupán az alkalmi dohányosok száma csökkent

November 16-án tartják a Ne gyújts rá! elnevezésű, dohányzásellenes világnapot. Ennek apropóján a megyei tiszti főorvossal beszélgettünk a mérgező, füstölgő rudacskáról.

November 16-án lesz a Ne gyújts rá! dohányzás ellenes világnap. Dr. Molnár Márta, a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának tiszti főorvosának szavai szerint a dohányzás, több egyéb kockázati paraméter mellett, jelentősen közrejátszik a megbetegedések kialakulásában, s így közvetve a halálozásban. A dohányzás egészségi állapotra kifejtett kedvezőtlen hatásai alatt leggyakrabban az alsó légúti rosszindulatú daganatokat, gyűjtőnéven tüdődaganatokat értjük. Ezek esetében a 15–64 éves korú lakosság körében, elsősorban a férfiaknál a hazai átlagot 18 százalékkal meghaladó halálozási arányokkal rendelkezik a megye.

A harmincéves Kis Franciska hét éve dohányzik. Elmesélte, az egyetemen kezdett el cigizni, most naponta 13-14 szálat szív el.

– Olyan is megesett már, hogy a teljes dobozzal elfogyott. Egyelőre nem tervezem letenni, de tudom, hogy nem ez a jó hozzáállás. Amit az egészségkárosító hatásán kívül negatívumként élek meg, hogy a cigi miatt romlott a szaglásom. Kínosan ügyelek arra, hogy a körülöttem álló nem dohányzók ne szívják a füstöt, így ha tehetem, odébb állok – részletezte.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dr. Molnár Márta, a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának tiszti főorvosának szavai szerint a dohányzás, több egyéb ­kockázati paraméter mellett jelentősen közrejátszik a megbetegedések kialakulásában, s így közvetve a halálozásban.

– A dohányzás egészségi állapotra kifejtett kedvezőtlen hatásai alatt leggyakrabban az alsó légúti rosszindulatú daganatokat, gyűjtőnéven tüdődaganatokat értjük – fogalmazott.

Ezen daganatok esetében a 15–64 éves korú lakosságban, elsősorban a férfiak esetében, a hazai átlagot 18 százalékkal meghaladó halálozási arányokkal rendelkezik a megye a 2012–2016 közötti adatok szerint.

– A tüdődaganatok mellett a cigarettázás számos, akár rosszindulatú daganat, akár egyéb megbetegedés kialakulásában is szerepet játszik. Például az ajak-, szájüregi, nyelőcső-, s gégedaganatok kialakulásában, illetve a szív- és agyérbetegségek, krónikus obstruktív tüdőbetegségek létrejöttéhez is hozzájárul. Megyei mutatóink, ugyanezen időszakban vizsgálva itt is kedvezőtlenebbek a hazai átlagnál körülbelül tíz százalékkal – ismertette dr. Molnár Márta.

Hozzátette, a passzív dohányosok esetében is lehet számolni ezen kockázatokkal és az aktív dohányosok körében is függ a kialakulás veszélye attól, hogy alkalmi vagy láncdohányosról van-e szó. A gyermekek is veszélyeztetettek, ha a környezetükben cigizik valaki, s így füstös környezetben tartózkodnak.

A nikotin egészségkárosító hatását illetően, életveszélyes mérgezést okozhat felnőtteknél már 40–60 milligramm nikotin bőrön keresztüli felszívódása, vagy véletlen lenyelése. Gyerekeknél ez hat milligrammnál megtörténik.

– Szerepe van a nikotinnak az érelmeszesedés kialakulásában, így közvetve a szívinfarktus, daganatok létrejöttében, illetve a légző- és szaporodási szervrendszerre is negatívan hat. Ezentúl még kognitív funkciókat is befolyásol, például figyelemzavarként, csökkent memóriaként is megnyilvánulhat hatása – részletezte.

A dohányzást mint életmódi tényezőt legutóbb 2014-ben Európai Lakossági Egészségfelmérés keretében vizsgálták, azelőtt 2009-ben volt felmérés. – A magyar felnőtt lakosság körében körülbelül két százalékot csökkent a dohányzási arány, 31 százalékról 29-re. Tulajdonképpen csak az alkalmi dohányosok aránya csökkent – mondta.

Dohányzásprevencióval foglalkoznak az egészségfejlesztők, s civil csoportok is. A kormányhivatalban és a járási hivatalokban is dolgoznak egészségfejlesztők, akiknek a munkakörükhöz tartozik a dohányzásprevencióra való oktatás is. Mivel a cigizés kipróbálása, s a rendszeres cigarettázás is egyre fiatalabb életkorban következik be, ezért a fő célcsoport ma már az óvodásoké lehet. Jelentősebb preventív munka az általános iskola felső tagozatában és a középiskolásoknál zajlik. A kormányhivatalnál próbálják a kamaszokat interaktív módon megfogni ebben a témában – jelentette ki dr. Molnár Márta, tiszti főorvos.