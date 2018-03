A hatvani csatára is emlékeztek

Hatvanban talán még a szokottnál is többen gyűltek össze csütörtökön délelőtt a Kossuth téren, hogy együtt emlékezzenek a forradalom és a szabadságharc kitörésére.

Horváth Richárd polgármester ünnepi beszédében meg is jegyezte: e jeles esemény szellemiségét hordozza minden hatvani szív, hiszen az itt élők számára Hatvan kegyeleti hely is egyben. Március 15-én ugyanis a dicsőséges tavaszi hadjárat elesett hőseire és a hatvani csatára is emlékeznek. – Tiszteljük és becsüljük a múlt értékeit és mindazokat, akik ezt őrzik és ápolják – fogalmazott. Szavait követően a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tanulói adtak emlékezetes műsort, majd a jelenlévők – köztük Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke – elhelyezték koszorúikat a 48-as emlékműnél.

Lőrinciben ezúttal már az ünnepet megelőző napon megtartották a megemlékezést, amelynek szónoka Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője volt. A politikus ezt megelőzően a szomszédos községben megtartott ünnepségen Apc Községért-díjat vehetett át Juhász István polgármestertől, utóbbi indoklása szerint a falu fejlődése érdekében elvégzett képviselői munkájáért.

Ugyancsak az ünnep előestéjén tartottak megemlékezést Tófaluban, ahol az óvodások műsorát követően a megjelentek fáklyával a kezükben vonultak a temetőbe, hogy megkoszorúzzák a szabadságharcban részt vett és annak leverése után a településen elő Györgyövics Ignác honvéd főhadnagy sírhelyét.