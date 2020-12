A kismamák voltak a vásárlási idősáv legnagyobb vesztesei

A kormány szombattól felfüggeszti az idősek vásárlási idősávját – tudatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben pénteken. Körképünkből kiderül: a vásárlók, a kereskedők is ezt várták.

A kormányrendelet alapján péntekig a 65 évnél idősebbek az élelmiszerüzleteket, drogériákat és gyógyszertárakat hétköznap 9 és 11 óra között, hétvégén pedig 8 és 10 óra között látogathatták, s közben fiatalabb vásárlók nem lehettek bent.

Az egri piacon kedden már fél kilenckor is csak elvétve látni fiatalabb vásárlókat, igaz vásárlókat sem igazán találunk. A korai órákban is csak lassan szivárognak be, nyoma sincs az árusok portékáit vizslató tömegnek, amely az eddigi években a decembert jellemezte.

– Érdekes azt olvasni, hogy sok helyen a piacokat keresik fel inkább a vásárlók, mert nagyobb, nyitottabb a légtér. Itt lassan másfél hónapja, napról napra kevesebb az ember – mondta egy árus, aki kérte, hogy nevét ne jelenítsük meg.

Nem messze tőle Kovács Józsefné azt mondja az idősávot nagyon is betartották a városban, hiszen sokan azt sem tudták, hogy a piacon nem volt.

– Annyian sem jöttek, amennyien jöhetek volna. Hasznos persze, hogy volt ez a szabályozás, jó ötlet a védett idősáv, hiszen mindannyiunknak van idős hozzátartozója, ugyanakkor nem csak az ajánlott órákban jöttek. A fiatalok pedig, ha szembesültek vele, hogy éppen nem mehettek be a környező üzletekbe, akkor inkább hazamentek – osztotta meg tapasztalatait. Hozzátette, hogy valami most nagyon félrement a köztudatban. Azt hiszem, sokan nem tudták, hogy a piacra bármikor jöhetnének, ezért tértek be ilyen kevesen a csarnokba – vélekedik a kereskedő. S valóban, a friss, mutatós áru előtt egyetlen asszony álldogál csak, s utána jó darabig senki.

Nyíri Zsoltné Gyöngyösre jár bevásárolni, mint mondja, jobban biztonságban érezte magát, mióta bevezették az idősávos vásárlást.

– Kevesen vannak a buszokon, és kevesebben vannak az üzletekben is. Ha 10 és 11 között intézem a dolgaimat, teljesen el tudom kerülni a tömeget mindenhol – magyarázta.

Van, aki szerint hasznos volt, mások szerint felesleges a szabályozás, hiszen az idősek úgysem tartották be. Abban viszont szinte minden megkérdezett egyetértett, hogy a legnagyobb vesztesei a kismamák voltak. Ezt tapasztalta az egri Hossó ABC tulajdonosa is.

– A szabályozás első napján biztonsági őrt állítottunk az üzlet elé, aki jelezte a vásárlónak, ha éppen ő nem léphet be. Azon a szombaton jó néhányan panaszkodtak az újra bevezetett szabály miatt, mostanra viszont már teljesen hozzászoktak. A kismamáknak volt a legkellemetlenebb, az alkalmazottak szerint ők panaszkodnak arra, hogy éppen az etetés után, kilenc órát követően ideális nekik a bevásárlás. A 65 év felettiek óráiban viszont nem igazán volt teljes a kihasználtság: tíz óráig sokan voltak, sőt néha sorba is álltak az ajtó előtt, utána viszont alig volt vevő. És szép számmal láttunk napközben is jócskán nagymamakorúakat a boltokban – mondta Hossó Zsolt.