A legkisebb hevesi települések sem hagynák veszni a falunapjukat

A járvány miatt több mint száz napja a térségben gyakorlatilag nincsenek kulturális rendezvények: fesztiválok, sportesemények, a kisebb településeken falunapok maradtak el. Füzesabonyban április-májusban szinte minden hét végén lettek volna programok, de a veszélyhelyzetben hozott intézkedések miatt törölni kellett azokat.

Simon Edit, a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. vezetője a Heol kérdésére elmondta, már a március 15-ére tervezett városi ünnepséget sem lehetett megtartani, s ezután sorra maradtak el a tervezett rendezvényeik. Pedig szinte minden hétvégére jutott volna belőlük. Csak a legnagyobbak közül az ügyvezető a gyereknapot, a majálist, az EU-napot, illetve, bár nem ők a rendezői, a Civil Expót említette.

– Ha nem is a hagyományok szerint, de köszöntöttük a pedagógusokat, megemlékeztünk a trianoni diktátum századik évfordulójáról. A város legnagyobb, Legyen Tánc! elnevezésű kulturális eseményét pedig a nemzeti ünnepünkhöz kapcsoltan tartjuk meg augusztus 19-20-21-én – sorolta Simon Edit.

Nagyút polgármestere, Tóth Géza arról tájékoztatott, hogy településükön május 1-jén szokták tartani a falunapot, ami most értelemszerűen elmaradt. Ez nem azt jelenti, hogy lemondtak róla, úgy tervezik, hogy a Kál és a községük között megépülő új út avatóünnepségével kötik majd össze a rendezvényt. A faluvezetőnek még egy hagyományos találkozó, az Adventi Rézfúvósok több helységet érintő összejövetelének elmaradásáról van még tudomása.

Pásztor István, Mezőtárkány alpolgármestere a Heol kérdésére azt mondta, községük közösségi életében is érezhető volt és ma is érezhető a járvány elleni védekezés hatása. Példaként említette, hogy amint a Heves Megyei Labdarúgó Szövetség utasítása nyilvánosságra került, a megyei harmadik vonalban szereplő csapatuk is abbahagyta az edzéseket, a bajnokság félbeszakadt. De nem tudta folytatni heti rendszerességgel próbáit a Gyöngyvirág nyugdíjas klub tánccsoportja és énnekkara sem.

– Több versenyük, megmérettetésük is elmaradt ebben az időszakban. Hasonlóan félbeszakadtak a gyermektánc-, s a zumba-foglalkozások is, amelyeket 10-15 gyermeknek tartottak volna – közölte az alpolgármester, aki folytatta a hiánylistát: április 25-én tartották volna a sorrendben tizenkettedik tavaszköszöntő templomi estjüket, amelyre fellépő előadóművészként az erdélyi Tamás Gábort kérték fel. Elmaradt a harmadik mezőtárkányi fogathajtó verseny is június 6-án, amit a szövetség törölt a versenynaptárból.

Pásztor István úgy vélte, a szigorítások enyhítésével most már bátrabban tervezhetnek. Az augusztus 20-i, nemzeti ünnepünkhöz kapcsolt falunapot már megrendezhetőnek gondolják. Annak szervezői már meg is állapodtak a Dupla KáVé zenekarral, illetve állítják össze a nap programját. – Szeptember 12-én, ha nem is a tavaszt köszöntve már, de ekkorra gondoljuk a templomi estünk megtartását Tamás Gáborral. Bízunk abban, hogy az enyhítések hatására a nyár közepére, természetesen az előírásokat betartva, lassan visszaállhat a közösségi élet is községünkben – tette hozzá az alpolgármester.