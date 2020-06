A legmagasabb életminőséget Eger nyújtja megyénkben

A Hétfa Kutatóintézet elkészült azzal az elemzéssel, amely a jelenlegi magyar­országi járásszékhelyek 2010-es években végbement fejlődését vizsgálja. Ebből kiderül, Heves megyé­ben élesen elkülönülnek egymástól a három legnagyobb, valamint a kisebb ilyen települések életminőségi értékei. Legjobban, a többi megyéhez hasonlóan itt is, a megyeszékhely teljesített.

– A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet ráirányította a figyelmünket a városaink élhetőségének és ellenálló képességének a jelentőségére. Településeink életét olyan irányok mentén kell formálni, amelyek gyorsabb, egyszerűbb és kevesebb káros következménnyel járó alkalmazkodást tesznek lehetővé. A Hétfa Kutatóintézet szakértői által összeállított Járásszékhely Monitor 2020 a magyar kis- és közepes méretű városok vezetését és közösségeit igyekszik abban segíteni, hogy a korábbinál ellenállóképesebbé és élhetőbbé alakítsák helységeiket – tájékoztatta portálunkat dr. Csite András, az intézet ügyvezetője.

Az elemzés áttekinti a 2012 és 2018 közötti, előrelépést hozó időszak városhálózati sajátosságait. Rávilágít a járásszékhelyek erősségeire és gyengeségeire, feltárja, hogy a végrehajtott beruházások mennyire tudtak hatni a közösség életére. Az előttünk álló évtizedben a városok fejlesztése a járványügyi, gazdasági és természeti sokkokkal szembeni ellenálló képesség növelése, a közösségek megerősítése, a helyi akcióképesség növelése irányába mozdul el. E helyeknek magas életminőséget és olyan családi, közösségi élhetőségi ajánlatot kell kínálniuk, ami akár tartóssá váló vészhelyzet esetén is működőképes.

A szakértők által készített Járásszékhely Monitor 2020 ezért a magyar járásszékhelyek életminőségét vizsgálja, a városok által kínált lehetőségek és szolgáltatások körét illetve minőségét jelző nyolc dimenzió mentén. Azok egyaránt foglalkoznak a társadalom és a gazdaság helyzetével, a település infrastruktúrájával.

A legmagasabb életminőséget, a többi megyéhez hasonlóan Hevesben is, a megyeszékhely, Eger nyújtja. Hatvan és Gyöngyös kimagasló és nagyon jó értékeket ért el. Hatvanban a Bosch-üzem jelenlétének is köszönhetően a helyi gazdaság és az egyéni jómód rendkívül magas, Gyöngyös pedig több dimenzióban is nagyon jó minősítést kapott. A két város között több közös pont is felfedezhető, például mindkettő széles körű szolgáltatási lehetőségeket nyújt – M3-as autópálya és sok központi funkció révén –, s viszonylag nagy népességűek.

A többi négy város, a megye északi perifériáján található Pétervására és Bélapátfalva, illetve délkeleti részén lévő Heves, Füzesabony komoly életminőségi problémákkal küzdenek. Pétervására és Bélapátfalva egyaránt hegyvidéki, városhiányos környezetben fekszik, ám egyelőre nem tudnak járásaik igazi központjaivá válni.