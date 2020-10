A Mátra továbbra is népszerű, de az idei kiesés nem pótolható

Összességében jól sikerült a nyári szezon a Mátrában, ez azonban nem pótolta a tavaszi kiesést sem a nagyobb szállásoknál, sem a kisvállalkozóknál. Kápolnai Nagy Ágnest, a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület elnökét kérdeztük a térségbeli tapasztalatokról.

– Immár egyértelmű a statisztikák alapján, hogy a Mátra volt a második legnépszerűbb hely idén a meleg évszakban az országban. Az időjárás eddig kedvezett nekünk, remélem, hogy az őszi szünet után a november is tartogat még meleg napokat. Tapasztalataink szerint a szálláshelyek a nyári, kora őszi időszakban kiemelkedő vendégforgalmat bonyolítottak. Ugyanakkor elmaradtak a csapatépítő tréningek és a diákcsoportok. Ezt pedig semmi sem pótolja, Sástót és Galyatetőt is a tanulók töltik meg május-júniusban élettel, sok csoport látogatja a siroki várat is – mondta el portálunk kérdésére Kápolnai Nagy ­Ágnes, az egyesület elnöke.

A járvány előtt még tavaszi barangolásra hívott a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület. Az idei sikeres szezonnyitó rendezvényen eddig kevésbé ismert települések mutatkoztak be az egyesülettel együttműködve.

– Olyan helységekre is fény vetült, amelyeket a múltban alig ismertek a turisták. Erre most is nagy szükség van, hiszen a nagyobb szervezett rendezvények – melyekre távolabbról is érkeznek – a gyöngyösi térségben is elmaradtak. Ugyanakkor igény van a programokra ebben a járvány sújtotta évben is. Így mi igyekszünk olyan kirándulásokat szervezni, amelyek során teljesen be lehet tartani az óvintézkedéseket – részletezte Kápolnai Nagy Ágnes.

Mint közölte, az esztendő fennmaradó részéről jóslatokba bocsátkozni felesleges. Rengeteg a kérdés, hiszen az esetszámok növekednek. A karácsonyi programok és vásárok sorsa is kétséges. Ez pedig a kézművesek és árusok szempontjából hatalmas érvágás. Sokan a megyeszékhelyre jártak a termékeiket bemutatni és értékesíteni. Ez bevétel ugyan, de egyben pluszkiadás is.

– Jelenleg, úgy gondolom, hogy kivár mindenki – fogalmazott a civil szervezet vezetője. – Mi továbbra is szervezzük a szabadtéri és buszos programjainkat, várjuk a látogatókat. November 15-én a Mátra északi részét járjuk körbe, de tervezünk egy déli túrát is a későbbiekben. Mindenkit arra biztatunk, hogy a távolságtartás jegyében jöjjön és fedezze fel a vidék értékeit, hiszen túrázni lehet egyénileg is, vagy Demecs Norbert szervezett útjain.