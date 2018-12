A munkaerőhiány a patikák legnagyobb gondja, de más kihívásokkal is szembe kell nézniük

Közel egy hete írtunk ­arról, hogy a megyei ­patikákat is egyre jobban érinti a munka­erőhiány. A demjéni gyógyszertárnak be is kellett zárnia. A Magyar Gyógyszerészeti Kamara megyei elnöke, dr. Sass Pál árnyalta tovább a témát.

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége készített nemrég felmérést, hogy melyek a gyógyszertárakat érintő legégetőbb problémák. Arra jutottak, hogy a fenntartható működtetés, az alacsony árrés, a patikusok generációváltása és a munkaerőhiány a legnagyobb kihívások. Dr. Sass Pál szerint valóban vannak gondok, ám fontos azok okait is megismerni. – Ma Magyarországon a munkaerőhiány a gazdaság szinte minden területét érinti, a gyógyszer-kiskereskedelmet is. Ennek legfőbb oka a 2006 és 2010 között lezajlott patikaliberalizáció, amikor szabaddá tették a patikalétesítést, változtak a korlátozó jogszabályok. Ettől azt várták, hogy több gyógyszertár nyílik majd a kistelepüléseken, de pont az ellenkezője történt. A nagyvárosokban megszaporodott a gyógyszertárak száma, amelyek elvonzották vidékről a gyógyszerészeket – fejtette ki a szakember. Hozzátette, ezek számának növekedésével nem tudott lépést tartani a szakemberképzés, s bár a liberalizációt beszüntették, fontos volt a szakmabeliek pótlása. Ennek okán 2015-től 75-tel több gyógyszerészhallgatót vesznek fel államilag finanszírozott helyre az egyetemekre. Aláhúzta, ezen felül a gyógyszerészek körében jelentős a külföldi munkavállalás, és az is problémát okoz, hogy sokan, jellemzően a friss diplomások, nem is akarnak elhelyezkedni, inkább helyettesítő státuszban dolgoznak több helyen, magas óradíjért. Ma az országban szinte minden olyan településen van gyógyszerellátás, ahol orvos is. Ám, ha a munkaerőhiány belátható időn belül nem oldódik meg, lesznek olyan helységek, ahol a helyi gyógyszerész nyugdíjba vonulása után nem talál majd olyan kollégát, aki tovább vinné a szolgálatát. A generációváltásról is szólt dr. Sass Pál. Mint mondta, az említett felmérésben felmerült gondként, hogy a fiatal patikusok nincsenek felkészülve a gyógyszertárak vezetésére. Kiemelte, erre nincs is szükség, hiszen nem az egyetemekről kikerült friss diplomások feladata azok irányítása. Néhány év múlva, 2025 januárjától ismét csak szakgyógyszerészek tölthetnek be gyógyszertárvezetői munkakört. Akik megszerzik a szakképesítést, biztosan felkészültek lesznek. A patikai árrésről a megyei elnök úgy fogalmazott, tény, hogy előbb-utóbb rendezni kell ezt, de ennek növelése nagy valószínűséggel általános gyógyszerár-emelkedéshez vezetne. A közfinanszírozott orvosságok esetében a termelői ár, a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árrés is szabott, melytől eltérni nem lehet. Azaz ezen gyógyszerekért a beteg az ország összes patikájában ugyanazt a térítési díjat fizeti. A nem támogatott gyógyszerek árképzése viszont szabad. A nagy forgalmú patikákban a kamara felmérése szerint a nem támogatott termékek az összes eladott készítmény több mint 60 százalékát teszik ki. A kis forgalmú, főleg kistelepülési patikáknál ez az arány fordított, ami azt is jelzi, a nagyobbak marketingeszközei hatékonyabbak, annak ellenére, hogy jellemzően magasabb árszinten dolgoznak, mint a kicsik. Ám a kormány vissza nem térítendő támogatással segíti azon kistelepülések gyógyszertárait, ahol a patikák száma nem haladja meg a hármat. A szakember szólt a patikákon kívüli gyógyszerforgalmazásról is. Tudatta: ez nem okozott jelentős forgalomkiesést. Ám meglátása szerint komoly gyógyszer- és betegbiztonsági kérdéseket vet fel. – A kamara mindig is tiltakozott a patikán kívüli forgalmazás ellen. Nem a levegőbe beszéltünk, ezt bizonyítja, hogy idén a paracetamoltartalmú szereket már nem lehet így forgalmazni, mert amíg nem volt szigorítás, jelentősen megnőtt a paracetamoltúladagolás miatti májtranszplantációk száma, ezért kellett szigorítani – fejtette ki dr. Sass Pál.