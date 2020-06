A Senator-ház után további ingatlanokat értékesíthet az egri önkormányzat

– Rengeteg kritika ért az elmúlt hónapokban, hogy én senkivel nem egyeztetek és mindenről egy személyben döntök. Ennek ellenére folyamatos kapcsolatban voltunk a kórházzal, a kormányhivatallal az összes olyan hatósággal, melyekkel hivatalból kapcsolatban kell lenni és más városok jegyzőivel és polgármestereivel, hogy hol milyen döntések születtek – fogalmazott Mirkóczki Ádám. Hozzátette, a veszélyhelyzet ideje alatt szerinte egyetlen egy képviselő javaslat érkezett, ami használható volt.

A különleges jogrend alatt 180 polgármesteri határozat született, melyekre többen azt mondták, hogy a nagy részének semmi köze nem volt a járványhelyzethez.

– Muszáj volt döntéseket hozni ahhoz, hogy az élet ne álljon le – hangsúlyozta.

Mint elmondta, a város igaz 45 milliárdból gazdálkodik, de ennek nagy része le van kötve így összesen 10-15 milliárd forint a szabad felhasználású összeg. Mint fogalmazott, dönteni kell, hogy mit és hogyan kell elengedni, de a megkezdett fejlesztéseket semmiképpen sem szeretnék elengedni.

A Senator-ház eladására is kitért, kiemelte, hogy nem az ellehetetlenítés a cél, hanem, hogy lehetőleg a jelenlegi üzemeltetőkkel továbbra is Eger kultikus vendéglátó-és szállásadó helyszíne legyen.

– Az a cél, hogy egy-egy eladott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból származó bevételt, infrastrukturális fejlesztésekre szánjunk. A kieső bevételek pótlására további ingatlanokat értékesítünk, hogy azok árából fejlesztéseket vigyünk véghez – árult el részleteket.

Mint megírtuk a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégiumnak a Hit Gyülekezete lesz a fenntartója, ezzel kapcsolatban a város vezetője elmondta, hogy vagy bezárják az iskolát vagy megtörténik a fenntartóváltás.

Válaszolt a kérdésekre is

A résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni, a Wigner és a Senator-ház helyzetén túl felmerült a Leneky-ház sorsa is. Erről Berecz Mátyás, alpolgármester beszélt, hogy jelenleg ott tartanak, hogy kétszáz millió forintból lehetne felújítani a Dobó István Vármúzeum tulajdonában lévő ingatlant. A kérdések közt felmerült a választásokkor ígért egy óra ingyenes parkolás is. Mirkóczki Ádám elmondta, reggel nyolc órától fél kilencig és délután 4 órától fél ötig tudnak majd az egriek ingyen parkolni. Kérdésre elmondta azt is, hogy számos olyan ingatlan van, amiket szeretnének értékesíteni, ilyen a volt hármas iskola épülete vagy éppen a mezőgazdasági. A parkolókról pedig elmondta, hogy a Felsővárosban például 4-500 parkolóhely lesz. Egy jelenlévő megkérdezte azt is, hogy miért kellett az Egységben a Városért Egyesület frakció tagjainak titoktartási szerződést aláírni. A polgármester kijelentette, hogy nincs ilyen szerződés.