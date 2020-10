A háromnapos rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezte meg az Egri Borút Egyesület, amelyhez csatlakozott az Utcazenészek Versenye is.

Bor, zene és képzőművészet – ez jellemezte az egri belvárost a hét végén. Negyedszer rendezték meg a VINO Kóstoló Ünnepet, melyhez idén csatlakozott az Utcazenészek Versenye is. Ábry Zoltán, az utóbbi esemény főszervezője elmondta, az október eleji időpontot azért választották, hogy elkerüljék az augusztus 15-e utáni fesztiváldömpinget. Ezúttal, kísérletképpen, megjelent egy új művészeti ágazat, a festészet. Tíz alkotó a Szent Hedvig Kollégium előtti ligetes téren látványfestésbe vonta be a járókelőket. A Dobó téren 14 borászat nedűit kóstolhatták.

A szervezők a tér kora őszi hangulatában mutatták be az Egri borvidék ismert borászatait és éttermeit, azok nedűit, illetve gasztronómiai különlegességeit a kóstolni vágyó helyi és az ide látogató vendégeknek.

A nyitónapon Mirkóczki Ádám polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, büszke a szervezőkre, a vendégekre, a zenészekre, képzőművészekre.

– Ezen a hétvégén Eger nemcsak a zene epicentruma, hanem a boré is – jelentette ki. – Az egri borászok munkabírásukról tesznek tanúbizonyságot, hiszen a szüret közepén arra is van energiájuk, hogy kiszolgálják az egrieket és a turistákat is. Különleges időszakban vagyunk a koronavírus-járvány miatt, de szerencsére ezt az ünnepet megtarthatjuk.

Az Utcazenészek Versenyének főszervezője, Ábry Zoltán is külön üdvözölte a résztvevőket. – Tizenöt helyszínen élvezhetik a zenét, izgalmas programokkal készültünk – közölte. – Ebben az esztendőben újdonság, hogy az idei utcazenei rendezvény részeként, kísérletképpen megjelent egy új művészeti ágazat, a képzőművészet, azon belül is a festészet. Tíz alkotó a Dobó téren, a Szent Hedvig Kollégium előtti ligetes téren látványfestéssel emelte az ünnep fényét, hangulatát, bevonva a járókelőket. Hozzátette, céljuk, hogy a következő időkben nemzetközi fesztivállá váljon ez az esemény.

– Ezen a hegyen terem a bikavér és az egri siller. Ezt a dombot megjelölte az Isten, mint a toscanai völgyet, ahol a chianti terem, mint Burgundia lankáit, mint a tokaji hegyoldalt. Van a világnak néhány ilyen pontja, ahol titokzatos szándékkal és eszközökkel valami sajátos és egyéni készül – ezzel a Márai Sándor idézettel köszöntötte a megjelenteket dr. Lőrincz György, az Egri Borút Egyesület elnöke. Szavai szerint nagyon készültek erre a rendezvényre, s igyekeztek minél jobban szórakoztatni a kilátogatókat.

A háromnapos esemény egyik kiállítója volt az Eszterházy Károly Egyetem. Dr. Paj­tókné dr. Tari Ilona rektor a Dobó téren a 4-es faházába invitált. Elmondta, büszke arra, hogy saját szőlőültetvénnyel, saját borral rendelkezik az intézmény. Nem csupán mint szőlősgazda volt jelen az egyetem, hanem népszerűsítő sátorral is, ahol tájékozódni lehetett a képzésekről, szolgáltatásokról is.

Dr. Ruszkai Csaba, az Innorégió Tudásközpont igazgatója azt a térképet mutatta be, amely az Egri borvidék dűlőiről készült. Terveik szerint Magyarország összes borvidékét térképre viszik majd.

A VINO Kóstoló Ünnepen tizennégy borászat remekeit lehetett megkóstolni, gasztropartnereik pedig speciális VINO-menükkel készültek az alkalomra.