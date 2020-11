Aranykoszorú díjat kapott Nagyné Váradi Anna a népművészetért végzett munkájáért

A díjat minden évben olyan tag kapja, aki kiemelkedő munkát végzett a magyar népművészetért. Az idén Nagyné Váradi Annának ítélték oda a rangos elismerést.

– Óriási meglepetés és egyben óriási öröm – felelt arra a kérdésre, hogyan érte a díjazás. – El sem akartam hinni, hogy engem tartottak méltónak erre a díjra, annál is inkább, mivel évente csak egy ember kaphatja meg. Nem számítottam rá, hogy valaha is ilyen díjat kapok. Ezúton is köszönöm azoknak, akik segítették a munkámat és külön azoknak, akik a munkásságomat így értékelik. Köszönet a családomnak, akik mindenben támogattak, mert hiszem, hogy nyugodt, szerető családi háttér nélkül nem valósíthattam volna meg az elképzeléseim.

Az elismerés apropójaként arra kértük, elevenítse fel a kezdeteket. Mint mondta, az általános iskolát Dormándon végezte, majd gyors- és gépíró iskolába Egerbe járt. A szakma megszerzése után elhelyezkedett és levelezőn folytatta a tanulást.

– Hajtott a vágy, hogy vigyem valamire – mesélte. – Nem volt egyszerű munka mellett tanulni és naponta bejárni Dormándról Egerbe dolgozni. Sokat olvastam emellett, ez töltötte ki az életem, de nem bántam meg. Örök hálával emlékezem dr. Somos Lajos – az egri főiskola tanára volt – és Kántor Tibor tanár urakra, akik arra biztattak, bízzak abban, hogy képes vagyok megvalósítani az álmaimat. Sikerült, többdiplomás ember lett belőlem. Tizenhét éves voltam, amikor az első cikkem megjelent a megyei napilapban. Évtizedekig tudósítója voltam, éveken át a Magyar Rádió külsős munkatársa voltam.

A Megyei Művelődési Központba 1978-ban került népművelőként és azóta végez aktív közművelődési tevékenységet. Mint mondta, szívesen emlékszik vissza a sok-sok programra, amit szervezett. Ezek között voltak megyei, regionális, illetve országos rendezvények is, mint az Országos Nyugdíjas Színjátszó Találkozó, illetve az Országos Népviseleti Konferencia és Kiállítás, vers- és mesemondó versenyek, kulturális fesztiválok, folklór találkozók, közművelődési táborok.

– Negyvenkét éve segítem a megye népművészeti mozgalmát – tette hozzá. – Kiemelt feladatként kezeltem a népművészeti értékeink megismertetését, közreadását. A Heves Megyei Népművészeti Egyesület tevékenységét 18 évig titkárként, majd alelnökként segítettem, támogattam.

Mindig arra törekedett, hogy ne rutinból dolgozzon, találjanak ki közösen új dolgokat. Az országban így elsőként 2001-ben Egerben rendezték meg a Viseletek Régen és Ma országos népviseleti konferenciát, amelyhez kapcsolódott egy népviseleti kiállítás és divatbemutató is.

– Célunk a ma is hordható viseletek népszerűsítése, a népi motívumok köznapi divatban való továbbélése– fogalmazott. – A téma legjelesebb képviselői tartottak lenyűgöző előadásokat. A viseletkiállítás, de főleg a divatbemutató felejthetetlen élményt nyújtott az érdeklődőknek. A kezdeti sikerek tovább folytatódtak, mára nemzetközivé nőtte ki magát ez a rendezvény.