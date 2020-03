Árnövekedésre és hosszú sorokra panaszkodnak a vevők Heves megyében

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt az emberek megrohamozták az áruházakat, a kisboltokat egyaránt. A kereskedelmi egységek vezetői egyöntetűen úgy fogalmaztak, hogy jócskán megnövekedett a forgalmuk, meghaladta a karácsonyi szezonét is.

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben a boltok dolgozói azt tapasztalták, megugrott a vásárlási kedv. Többen azt mondták, a forgalom meghaladja a karácsony előttit. A vevők pedig bosszúsak, ingerültek, mert úgy látják, irreálisan megugrott az élelmiszerek ága. Az egyik nagy hipermarket a következő hetekre új rendelkezéseket és limiteket vezet be, egyes kategóriákon belül maximalizálják a megvehető mennyiséget.

Kerecsenden az elmúlt napokban valamennyi élelmiszerbolt óriási forgalmat bonyolított le. Bár az eladók, a pénztárosok többségét nem védi maszk, a gumikesztyűt mindenki felhúzta. Amint az egyik bolti eladótól megtudtuk, mindent vettek és vittek az emberek. Bár folyamatosan érkezik az áru mindenből, a húsból csak nehezen tudják kielégíteni az igényeket, mivel egyenként öt-tíz kilót vesznek az emberek mindenből. Az újabb rohamot szombatra várják, mivel vasárnap már nem nyit ki az ABC.

Egy helyi kisboltban arról számolt be a tulajdonos, hogy egy-két nappal ezelőtt szinte minden portékát eladott. Mivel a készleteket ő maga szerzi be, ebédidőben indul újabb áruért. Próbál minden alapvető árucikket pótolni, azonban a nagykereskedőknél is hosszú sorok állnak. Gyümölcsből, zöldségből sincs hiány, azonban az árak az egekbe szöktek. Egy darab karalábé például háromszáz forint, a zellert is aranyárban mérik.

Az egyik bevásárló elmondta, a hírek hallatán összefogott a nagy család. Közös bevásárlólistát írtak és összedobták a pénzt, hogy a legfontosabb élelmiszereket, tisztítószereket beszerezzék.

– Úgy kalkuláltunk, hogy nagyjából két hétre elegendő tartalékot képezünk – fejtette ki. – Sajnos mindenki az utolsó készleteit éli fel ezekben a napokban. A legtöbbünknek nincs megtakarítása, ráadásul több embert is bizonytalan időre elküldtek a munkahelyéről. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz a jövőben. Pár napra látunk előre, a hosszabb távú terveinket már lefújtuk. Páran terveztünk felújítást az otthonainkban, de ebből már nem lesz semmi. A pénz most ételre, gyógyszerre kell.

Az üzletekben dolgozók tapasztalatai

Egy egri bevásárlóközpont alkalmazottja lapunk kérdésére elmondta, hogy a forgalom már a hét elején a karácsonyi bevásárláshoz volt hasonlatos.

– A vásárlási szándék az elmúlt héten a duplájára nőtt az átlagoshoz képest. Olyan, mint az ünnepnapok előtt. Túlórában kellett embereket behívni, hogy folyamatosan tudjuk tölteni a polcokat. Sokan a vevők közül ingerültek is, főként az árak miatt, vagy ha elfogy valami, amiből szerettek volna vásárolni. A húspultban most nem szívesen dolgoznak a kollégák – részletezte a megyeszékhely egyik szupermarketjében beosztásban lévő hölgy.

Fedezi a mostani igényeket a hazai élelmiszeripar

A hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar képes biztosítani a lakosság számára az élelmiszereket. Az élelmiszeripar a harmadik legnagyobb feldolgozóipari ágazat hazánkban, az 5400 aktívan működő élelmiszer-vállalkozás a magyar mezőgazdaság által megtermelt alapanyagok 65 százalékát dolgozza fel minőségi élelmiszerekké – közölte Bíróné Magda Henrietta, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének kabinetvezetője. Hazánk 2018-ban 2,4 millió tonna búzát, közel ennyi kukoricát, 200 ezer tonna lisztet, 600 ezer tonna növényolajat exportált. Tejtermékből 440 ezret, élő állatból 130 ezret, állati takarmányból, állati eledelből 860 ezer tonnát vittünk külföldre. Végső esetben ezek itthon tartása és hazai értékesítése fedezheti az igényeket.

Hasonló tapasztalatairól szólt egy másik bolti dolgozó.

– Nálunk is túlórában kell menni a munkahelyre, nagyon el vagyunk fáradva – nyilatkozta. – A forgalmunk jóval nagyobb most, mint a karácsonyi. A héten volt olyan nap is, amikor 140 kiló kenyér fogyott el mindössze egyetlen óra alatt. Vannak termékek, amelyekből nem mindig érkezik szállítmány. Sokan keresik az élesztőket, de egy ideje nem is kaptunk, még szárazat sem. Folyamatosan viszik a húsokat, nagy mennyiségben. Olaj is fogy rendesen, abból például van, hogy csak a drágább fajta érkezik a főraktárból. A liszt és a cukor nagyon kelendő, vannak napok, amikor 160 kiló is elmegy ezekből.

Az egyik egri kisbolt eladója is azt nyilatkozta, hogy megnövekedett a forgalmuk az elmúlt napokban. Az emberek inkább oda mennek vásárolni, csak hogy elkerüljék a tömeget a nagyobb bevásárlóközpontokban. Főként a kenyeret és az élesztőt viszik.

Limitálják a megvehető árumennyiséget

Kíváncsiak voltunk, miként éli meg a rendkívüli helyzetet egy-egy nagyobb hipermarket. A Tesco képviselője így fogalmazott lapunknak az áruházlánc weboldalán:

– Megértjük, hogy a veszélyhelyzet aggodalomra adhat okot, ezért arra törekszünk, hogy az alapvető termékek minden vásárlónk számára elérhetők maradjanak, azokat biztonságosan ki tudjuk szállítani az otthonába. Hogy megakadályozzuk a koronavírus terjedését, a kormány operatív törzsének iránymutatásai alapján a következő hetekre új rendelkezéseket és limiteket vezetünk be, megváltoztatjuk a Tesco online bevásárlási szabályozását. Hozzáteszik, azért, hogy mindenki hozzáférhessen az alapvető termékekhez, egyes kategóriákon belül ezentúl maximalizálják a megvásárolható mennyiséget vevőnként. Mivel az elkövetkező hetekben a korábbinál jóval több online vevőre számítanak, előfordulhat, hogy a kiszállítási időpontok a szokásosnál hamarabb betelnek. Azt javasolják, hogy amennyire lehetséges, foglaljanak előre.

Tanács önkéntes izoláció alatt állóknak

Követve a kormány javaslatait, a fertőzés megelőzése érdekében a kiszállító munkatársuk nem lép be az érintett otthonába.

– Szeretnénk mindenkinek a rendelését kiszállítani olyan biztonságosan, ahogy csak lehetséges. Hogy ez így legyen és megóvjuk kiszállítóink egészségét, néhány egyszerű lépést kell követnünk. Rendelésnél a vevő tüntesse fel megjegyzésben, hogy önkéntes izoláció alatt áll. Fizessen online, a kiszállító munkatársunknál nem lehetséges a bankkártyás fizetés. Válasszon papírszatyrot a kiszállításkor, hogy megóvjunk mindenkit – írják.

Egy felháborodott vásárló észrevétele

Egy vásárló is elmondta a véleményét lapunknak.

– Nekem úgy tűnik, a helyzetet igyekeznek kihasználni az üzletek. Örülök, hogy szabályozzák a megvehető mennyiségeket, de a kétezer-hatszáz forintos csirkemellet felháborítónak tartom. Szerdán inkább hazamentem a boltból és közöltem a gyerekemmel, hogy nem tudtam húst venni, nem tudok azt főzni, amit kért – mondta egy újlőrincfalvi nő, aki kérte, hogy nevét ne jelenítsük meg.