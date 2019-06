Árvíz miatt végeznek fertőtlenítést Novajon

A hypos permetezés miatt az ablakokat célszerű bezárni.

Novaj község önkormányzata a közösségi oldalon értesíti a lakosságot arról, hogy a június 23-i árvíz miatt fertőtlenítés céljából hypos permetezést végez a község utcáin június 25. este 10 órától. A fertőtlenítés a munkálatok befejezéséig folyamatosan tart.

Arra kérik a lakosokat, hogy ez idő alatt az ablakokat zárják be, az udvarokon lehetőség szerint ne tároljanak olyan értékeket, amikben a permetlé kárt tehet!

Korábban számoltunk be arról, hogy Heves megyében összesen tizenhét települést érintett és okozott károkat a vasárnap kora délutáni vihar. Több helyen a házakba is betört a heves esőzés után felduzzadt csapadék, sok ingatlant, udvart, garázst, pincét árasztott el a víz, több helyen is járhatatlanná váltak az utak.

A legsúlyosabban Egerszólát, Sirok, Bükkszék és Novaj településeket érintette az özönvíz, vasárnap és hétfőn közel százharminc segítségkérő bejelentés érkezett a megyei műveletirányítási központba.