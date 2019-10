Aszfaltot vártak a bátoriak, a csehiek, nem vonalfestést

Egercsehiben az ófalui Kossuth úton, Bátorban az Egerbakta felőli bekötőúton kaptak felfestést az autósok, de inkább jobb burkolatot szeretnének, amin nem kapnak defektet.

Régóta rossz állapotban vannak az utak Egercsehi környékén. A helyiek örülnének a bekölcei összekötő út felújításának, a bekölceiek és a mikófalviak a mikófalvi út rendbetételének, a bátoriak pedig a falu és a bükkszéki út közti bekötőút teljes újraaszfaltozásának. Két héttel ezelőtt viszont nem aszfaltozó kocsik jelentek meg a falvakban, hanem burkolati jeleket festettek föl a kátyúkkal tarkított szakaszokon. Az eset miatt a helyiek fel is háborodtak, hiszen a lyukak továbbra is maradtak. Akik Egerbakta felől érkeznek Bátorba, nem tapasztalják, hogy történt volna kátyúzás, pedig a Magyar Közút szerint volt az úton javítás.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérdéseinkre küldött válasza szerint a 2510-es jelű Egercsehi–Mikófalva összekötőúton, a tavaly felújított Bekölce átkelési szakasz kivételével – melyre szintén a múlt évben új tartós útburkolatjel került –, körülbelül tíz kilométeren ugyancsak a két évvel ezelőtt lefestett szakaszon újították fel idén is a festést. A kérdéses részen az út kategóriája és forgalma miatt, valamint a láthatóság és közlekedésbiztonság javítása érdekében indokoltnak tartják a burkolatjelek felújítását a rekonstrukcióra szoruló burkolatállapot mellett is.

A területileg illetékes egri mérnökség munkatársai a 25-ös főút érintett szakaszán 2017-ben 2,71 tonna, tavaly 22,83 tonna, az idén 4,51 tonna, a 2510-es jelű összekötő úton két éve 3,19 tonna, 2018-ban nagy felületű burkolatjavítás miatt 800,37 tonna, ez évben 24,56 tonna speciális keverék/meleg aszfaltot dolgoztak be. A Magyar Közút Nzrt. azt is írta, a 2414-es Bátor–Szúcs összekötő út közel tíz kilométer hosszúságú útszakaszán az idei évre betervezett, közlekedésbiztonságot is növelő festési munkálatok előtt több mint hét tonna aszfaltot dolgoztak be az egri mérnökség szakemberei a lokális burkolatjavítási munkák során, illetve a korábbi években számos helyszínen voltak nagy felületű aszfaltozások is.

A tervezett, ütemezett karbantartási feladaton túl a társaság folyamatosan végzi a forgalombiztonságra veszélyes ütőkátyúk javítását, így még tél előtt, a források erejéig, több megyei szakaszon is terveznek lokális javítási munkákat.

A 25-ös főút Egercsehi átkelési szakaszának felújításához a közbeszerzési eljárás elindult. Felhívták a figyelmet arra, hogy a minden évben előre meghatározott központi, állami költségvetési forrásokat az üzemeltetési és fenntartási feladatokra – lokális vagy nagy felületű javításra – használhatják fel a 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton. A teljes körű renoválási munkák külön hazai vagy uniós forrásokból valósulhatnak meg. A 2510-es jelű mellékúton a szükséges források biztosítása után indíthatják el. Addig is folyamatosan végzik az üzemeltetési és fenntartási teendőket.