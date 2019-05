Átadták a kisfüzesi bekötő utat

Ötmillió forintból öt kilométeren újult meg a szakasz.

Nemcsak a több, mint öt kilométeres, Pétervására-Kisfüzes közti bekötőút, de a faluban lévő utak, hidak is megújultak az elmúlt hónapokban egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Megyénk legkisebb településén, a mára alig száz lakosú Kisfüzesen több évtizedes álom vált valóra, hiszen közel negyven év után kapott jó minőségű, új aszfaltot a szakasz. A tegnap délelőtti ünnepélyes átadáson többen is méltatták a beruházás jelentőségét.

Menyhárt Balázs, a kisfüzesi polgármester úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a falu életében, ugyanis évtizedekig hiába küzdöttek azért, hogy a szakasz végre újra biztonságosan járható legyen. Abban bíznak, hogy a fejlesztés megállítja a falu elnéptelenedését, és a hozzásegít a turizmus fellendítéséhez.

Eged István, Pétervására polgármestere azt emelte ki beszédében, hogy a most megépült út kétharmad része Pétervására közigazgatási területére esik, így a város életében is igen nagy jelentőségű. Ennek köszönhetően a Dózsa és a Rákóczi úton élők is sokkal biztonságosabban közlekedhetnek.

A továbbiakban Horváth László, a térség országgyűlési képviselője és Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei igazgatója arról beszéltek: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítását indíthatta el. Ennek keretében újulhatott meg a 24121-es jelű Kisfüzes bekötő út több mint 5,1 kilométeres hosszúságban. A kisfüzesieknek igazi örömünnep volt a tegnapi.