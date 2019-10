Az elvégzett munka volt a legjobb kampányfogás Füzesabonyban

Füzesabony és körzetének tizennégy települése közül tizenkettőben a vasárnapi helyhatósági szavazáson a régi polgármestert választották újjá a következő ötéves ciklusra. A Heol nyomon követte a választást, illetve­ megkérdeztünk néhány polgármestert arról, hogy véleményük szerint minek köszönhető a választási sikerük.

Mezőtárkány régi-új polgármestere, Tóthné Szabó Anita kérdésünkre válaszolva úgy vélte, az újraválasztása annak köszönhető, hogy egy nagyon jó képviselő-testülettel dolgozhatott együtt az elmúlt fél évtizedben. Ez alatt az idő alatt nagyon is érezte a lakosság összefogását. Meglehetősen sok közösségi rendezvény bizonyította mindezt – tette még hozzá.

– Nagyon sok megnyert pályázatunk van – fogalmazott a polgármester asszony. – A régi tagok közül maradtak négyen, két új képviselővel kiegészülve pedig fiatalodott a grémium. Nagyon elégedett vagyok a választás eredményével. A korábban megkezdett aktív közösségi életet folytatni tudjuk, az intenzív fejlesztéseket pedig megvalósíthatjuk. Tehetjük ezt a már megnyert pályázatok segítségével, hiszen van egy nagy beruházásunk, a szennyvízhálózat kiépítése, illetve számos beadott pályázatunk is él. Nagyon szerteágazó a munkánk, és szerintem pontosan az a siker kulcsa, hogy minden korosztályra odafigyelünk. Köszönöm a választópolgároknak, hogy jól döntöttek.

Dr. Berecz Kálmán, Kápolna polgármestere szerint a nagyarányú győzelme annak tudható be, hogy az emberek értékelték a munkájukat.

– Bár kis település vagyunk, saját pénzügyi forrásokkal nem rendelkezünk, mégis mindent megtettünk az előző ciklusban a település fejlesztéséért. A régi testületből négyen maradtak bent, két képviselői helyen a nyertes cserélődött, de úgy érzem, ezzel az összetétellel eredményesen tudjuk folytatni a megkezdett munkát – mondta a faluvezető.

Nagyút vasárnap újra megválasztott vezetője, Tóth Géza a Heolnak azt mondta, hogy ez most már a negyedik választási ciklusa lesz. Bízott abban, hogy az elvégzett munkának meglesz az eredménye, hiszen az utóbbi években olyan fejlesztéseket tudtak végrehajtani, megoldani, amelyeket előzőleg húsz-harminc esztendőn keresztül toltak maguk előtt.

– Továbbra is tesszük a dolgunkat, bízom abban, hogy hasonló lendülettel. Abban is bízom, hogy a testületbe került új tagokkal is együtt tudunk dolgozni, mint ahogyan azt eddig is tettük – közölte a polgármester.

Wingendorf János, Aldebrő polgármestere kifejtette: a képviselő-testületbe az általa támogatott jelöltek mellett az ellenlábas polgármesterjelölt csapatából egy tanár került be. Úgy értékeli, hogy vele tud együtt dolgozni. Úgy hiszi, hogy az illető is hasonlóan gondolja.

– A nagyarányú győzelmemet annak tulajdonítom, hogy helyben élek, s azokat a feladatokat igyekeztem megvalósítani, amelyek az emberek mindennapjaira vannak befolyással – jelentette ki. – Nem szőttem, s a jövőben sem szövök megvalósíthatatlan álmokat. Én azokat járdákat és az utakat szeretném rendbe tetetni, amelyek még rossz állapotban vannak, a helyi közösségi életet akarom erősíteni, akár a programjaink segítségével is.

Bozsik Csaba szerint, akit Besenyőtelken ugyancsak polgármesterré választottak meg, a becsületes és tisztességes munka meghozta a gyümölcsét, amit mindenképpen tovább visznek. Pozitív kampányt folytattak.

– Nem szitkozódtam, nem okoskodtam, nem okvetetlenkedtem és nem szítottam hangulatot, hanem a terveket, feladatokat próbáltam vizionálni – utalt a kampányra. – Rengeteg pályázatunk van, azokat meg kell valósítani, megépíteni, közösséget szervezni. Ezekkel a pozitív üzenetekkel kampányoltam. A hat testületi tag között négy új és két régi képviselő van. Gondolom, hogy együtt tudunk dolgozni maximálisan Besenyőtelek felvirágoztatásáért.