Az idei esztendő a nagy beruházások éve lesz

A cél, hogy a fiatalok helyben találjanak lehetőséget és terveiket itt valósítsák meg.

Tavaly év végén nyertük el azt a 120 millió forintos pályázatot, amely a fiatalok helyben tartását ­segíti ­– tájékoztatta lapunkat Siposné­ Fodor Judit. A község polgármestere elmondta, az Esély-otthon pályázat segítségével több önkormányzati lakást újítanak fel.

Emellett számos képzés és támogatási lehetőség is szerepel a programban. A fiatalok többek között kitanulhatják a vállalkozóvá válás folyamatát, de konkrét anyagi támogatásokat is igénybe tudnak venni, amelyek összege akár havonta bruttó hetvenötezer forint is lehet – magyarázta a nagyközség vezetője. Hozzátette: az elmúlt három év eddigi mérlege, több mint 460 ­millió forint pályázati támogatás, amelyek közül több idén valósul meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dravnyik-Kelemen Péter, településüzemeltetési szakember mutatja a felújításra váró hat terem egyikét Fotó: Czímer Tamás

– Ebben az évben ­tízmillió forintos támogatással és öt és fél millió forintos önerővel a Fő út páratlan oldalán felújítjuk a parkolókat és a járdákat térkővel fedjük le. A pályázat sikeréért köszönettel tartozunk a térség országgyűlési képviselőjének, Szabó Zsoltnak – tette hozzá a polgármester. Megtudtuk az is, saját erőből, csaknem harmincmillió forintból több utat is épített az önkormányzat.

– Szintén örömteli hír, hogy a háziorvosi praxisok is támogatáshoz jutottak. Száztízmillió forintra Gyöngyöspatával és Gyöngyöstarjánnal közösen pályáztunk és mindkét nagyrédei körzet több millió forintot fordíthat egészségmegőrzési programok megvalósítására – számolt be a településvezető, aki az idei feladatok közt említette még a helyi piac kialakítását és 62 millió forintból a Haladás úton a kerékpárút megépülését.