Az írás, a tanítás jelentette az életét – Hekeli Sándorra emlékezünk

Hetvenkét éves korában elhunyt Hekeli Sándor, a Heves megyei újságírás elismert alakja. A következő írásunkkal rá emlékezünk.

Hekeli Sándor (1948–2020)

Amikor a halálhíred megtalált, az első találkozásunk jutott eszembe. A tizennyolc évesek öntudatával kopogtattam be az irodádba ismeretlenül: újságíró szeretnék lenni. Elmosolyodtál, s kértél egy fleknyi írást a kislánytól, akinek persze azért elmagyaráztad előtte, mi is az a flekk. Sokszor mosolyogtunk ezen a történeten később is, amikor néhanap összetalálkoztunk. Mindig a vállamra tetted a kezed búcsúzóul, atyaian. Így emlékszem rád.

Hekeli Sándor Balatonendréden született, a gimnáziumot Siófokon végezte, majd Egerbe került az akkori Ho Si Minh Tanárképző Főiskolára. Magyar-történelem szakos diplomát kapott, de rögtön az egri Népújság gyakornoka, majd újságírója lett 1970-től. A 80-as évek közepétől a Heves Megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója, majd 1987-89 között az MTI megyei tudósítója volt. A rendszerváltás előtt alapította barátaival az Egri Újságot, amelynek főszerkesztője volt. A Népszabadság Zrt. irodavezetője 1992-től, a Heves megyei Nap alapító-főszerkesztője 1994-től. Az évezred végén a Koktél üzleti magazin főszerkesztője volt. Visszatért eredeti végzettségéhez és alma materéhez is: az Eszterházy Károly Főiskola kommunikáció tanszékén oktatott, és a Líceum kiadót is vezette. Több könyvet írt, egri közéleti személyiségekről interjúkötete Ezredforduló – Arcok, sorsok címen jelent meg, illetve Egerbakta, Istenmezeje helytörténetét dolgozta fel. Kop­csik Lajosról A cukrász címmel készített albumot. Az Egri Szív Egyesület titkáraként, illetve a Kiwanis Klub egri elnökeként dolgozott. Munkásságát 2005-ben az egri önkormányzat sajtó-és publicisztikai nívódíjjal ismerte el. Élete végéig újságíró maradt, a nemrég megjelent Kincses Kalendáriumban olvashatók utolsó riportjai. Feleségével, Máriával idén nyáron ünnepelték gyermekei, Balázs és Gábor, valamint unokái, Dóra, Gergő és Ádám társaságában az 50. házassági évfordulójukat. Koronavírus okozta megbetegedésben halt meg november 7-én.