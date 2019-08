Az iskolakezdés ezúttal sem lesz olcsó mulatság, de számíthatnak segítségre a családok

Megkezdődött a visszaszámlálás. Még pár nap, és becsengetnek. Érdemes jól választani az üzletek közül, mivel idén átlagosan 5–10 százalékkal emelkednek a tanszerárak. Érdemes tájékozódni, milyen segítséget kaphatunk!

Hamarosan elkezdődik a 2019/20-as tanév. Szeptember 2-án becsöngetnek minden alap- és középfokú oktatási intézményben, az egyetemek, főiskolák hallgatói választott iskolájuk honlapján tájékozódhatnak a szemeszter kezdetéről. A tanév indulására érdemes alaposan felkészülni, hiszen sok mindent kérnek a szülőktől, s a gyerekeket is motiválni kell. Lapunk ebben próbál segíteni.

A papír-írószer üzletekben, a nagyobb üzletláncoknál augusztus elején elkezdődtek a tanszerakciók, mindenütt felkészültek az ilyenkor szokásos rohamra.

Molnár Sándorné egri olvasónk a napokban két alsó tagozatos gyermekével ment a beszerző körútra. Azt mondja, az iskola előre tájékoztatta a szülőket a megveendő holmik listájáról. Választott iskolájukban megszabták a ceruza minőségét, márkát is ajánlottak, a tolltartónak is vannak kritériumai, a radír, a ceruzafaragó se lehet akármilyen. A tanszerekre, a tornafelszerelésre, az ünneplő ruhára fordított kiadás diákonként nagyjából 40 ezer forintra tehető. Az első osztályt kezdő kislányra többet költöttek, hiszen neki új iskolatáskára is szüksége van.

Érdemes jól választani a boltok közül, mivel idén átlagosan 5–10 százalékkal emelkednek a tanszerárak. Az iskolakezdés tehát nem lesz olcsó mulatság. A legfontosabbak a papír- és írószerek, iskolatáska, tornazsák, feltöltött tolltartó – iskolánként, tanítónként változó igényekkel, kérésekkel – igencsak megterhelhetik a családi kasszát. Ha pedig elektronikai eszközökre, laptopra, tabletre vagy bútorokra is szükség van, akkor könnyedén számíthatunk százezres tanévkezdésre is.

A beiskoláztatás ­költsége sok mindentől függ. Nem mindegy, hány iskoláskorú gyermek él a háztartásban, közülük mennyien kezdik most az első osztályt, a középiskolát. Fontos szempont, hogy milyen mennyiségű, minőségű tanszereket kell beszerezni, kellenek-e informatikai eszközök, s milyen támogatásra jogosultak a családok. Ezekről jó tájékozódni az önkormányzatoknál, ahol az adható, pályázható juttatásokkal is tisztában vannak. Sok helyen a helyhatóságok is adnak jelképes támogatást, egyre több helyen tanulmányi ösztöndíjat is meg lehet pályázni.

A pluszkiadásokra általában készülnek a szülők, de sokan kénytelenek személyi kölcsönt fölvenni. A bankokban augusztusban évek óta megugrik az ilyen hitelt igénylők száma. Ekkor feltétlenül mérlegeljük alaposan anyagi helyzetünket, teherviselő képességünket és jövedelmünk esetleges csökkenésének lehetőségét! Ne vegyünk fel újabb kölcsönt addig, amíg előre meg nem tervezzük, hogyan és mennyi idő alatt fizetjük azt vissza. Érdemes jól szétnézni a bankok, pénzügyi szolgáltatók ajánlatai között, összehasonlítani azokat a THM segítségével. Használjuk az online elérhető hitelkalkulátor programokat is!

Ha már megbirkóztunk a beiskolázással, hasznos szemügyre venni a 2019/20-as tanév rendjét is, hiszen az iskolai szünetek, legfontosabb tanévi dátumok között is várhatóak apró eltérések.