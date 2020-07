Az ostorosi háziorvos szerint lassan alakulhat majd ki néhány lokális járványgóc

– A koronavírus-járvány az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján nem mutatja a várt vagy ismert járványterjedési szabályokat. Ehelyett előre jelezhetetlen és megjósolhatatlan a terjedés mikéntje és dinamikája – hívta fel a figyelmet a doktor.

– Tartózkodnék attól, hogy jóslásba bocsátkozzam, mindennek az ellenkezője is igaz lehet. Nincs magyarázat arra, hogyan nem alakult ki a magyar kórházakban sok dél-európai ország kórházában tapasztalt tömeges megbetegedés és halálozás. Nem tudható, hogy mi okból nem ismétlődött meg eddig a szociális otthonokban a fővárosi Pesti úti idősek otthonában történt tragédia. Csupán sejtéseink vannak. Friss a kórkép, pár hónap tapasztalatunk van, és az elmúlt időben sorra cáfolódtak meg az elméletek a járvány kezdetével, az Európában való megjelenésének időpontjával, a terjedési sebességével és módjával, a fertőzőképesség és immunitás paramétereivel kapcsolatban egyaránt – fogalmazott.

Hozzátette, hogy gyakorlatilag alig van egzakt ismeretünk, így óva intene mindenkit, hogy alábecsülje a járványt csak azért, mert eddig nem aratott úgy a halál, mint Spanyol- és Olaszországban vagy Angliában.

Hangsúlyozta, fontos a maszkviselés és a távolságtartás, a szoros kontaktusok kerülése, előnyös a kézhigiéné, és ez igazolt hatékonyságú a terjedés megfékezésében. Nehéz a hosszú ideig tartó fegyelmezettség után a nyár hátralévő részét találkozások, rendezvények, nyaralások nélkül tölteni. Érthető a lazítás, de sajnos látszik, hogy korai volt az öröm.

– Lehetetlen, hogy ne legyenek fertőzések. A nyitott óvodák, bölcsődék, templomok, szórakozóhelyek és strandok a járványterjedést biztosítják, lassan és észrevétlenül tör majd ki egy-egy lokális járványgóc. Nem előzhető meg, de a valószínűsége jelentősen csökkenthető a szabályok betartásával – tudatta.

Megjegyezte, nem hiszi, hogy elmúlik vagy nullára redukálódna a fertőzések száma. A vírus alattomosan, lappangva jelen van, valószínűleg hónapokkal a vélt tavaszi megjelenés előtt is így volt. Nincs mód a megállítására, a háziorvos lassú lakossági átfertőződést gyanít inkább. Folyamatosan, hullámzásszerűen várható a következő hónapokban a betegség fel-felbukkanása.

– Idő kérdése, hogy hazánkban a betegek száma megegyezzen a környező országokéval. Hamarosan mindegy, hogy a horvát tengerparton vagy valamelyik magyar fürdőhelyen nyaralunk-e a vírusfertőzés valószínűsége szempontjából. Nem tartom szerencsésnek, ha egy-egy magyar nyaralóhely prioritást kap, hiszen az a cél, hogy ne egyszerre verődjön össze nagy tömeg egy helyen. Ha minden tengerparti nyaralását feladni kényszerülő család ugyanazt a hazai üdülőhelyet választja, a várható tumultus kialakítja az újabb és újabb járványgócokat. Annyi szép hely, látnivaló van itthon, hogy itt az ideje, hogy megismerjük őket – tanácsolta dr. Darvai László.

Sok kérdés még megválaszolatlan

A hírek szerint a korábban megfertőződött úszók vérében a gyógyulásuk után nem találtak ellenanyagot. Ezért tudták használni gyógyításra a tőlük levett vért, sőt fennáll a lehetőség, hogy újból elkapják a vírusos kórt.

Darvai László doktor lapunknak elmondta, hogy épp ez az egyik legnagyobb gond, ami foglalkoztatja a szakembereket. Jelenlegi ismeretek szerint ugyanis az átfertőződötteknek csak egy részében alakul ki tartósabb védekezés, immunitás.

Sokak szervezetében pedig a képződött ellenanyagok mennyisége hamar lecsökken, így ők ­feltehetően kevésbé védettek, mint azok, akiknél továbbra is magas koncentrációban vannak jelen a védő hatást adó immunglobulinok.

Ennek ellenére nem érkeznek megerősített információk arról, hogy a már megfertőződöttek újra megbetegednének tömegesen.

Igen sok a nyitott kérdés azzal kapcsolatban is, hogy a súlyos vagy kevésbé súlyos alsó légúti fertőzést túléltek között milyen arányban alakul ki maradandó tüdőkárosodás, illetve hogy ez megelőzhető-e a jövőben. A háziorvos szerint tudományosan gondolkodók számára is megfogalmazódnak bizonytalanságok a vírus mibenlétével, illetve kialakulásával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy csak a kérdések maradnak a járvány terjedésének módját illetően is, ami történik ugyanis, az nem látszik igazolni az eddigi, ezzel kapcsolatos ismereteinket.