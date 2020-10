Az újraélesztést gyakorolták Gyöngyösön

Az újraélesztés világnapja alkalmából harmadszor szerveztek elsősegélynyújtó bemutatót a városban.

A Mátra Művelődési Központban Balogh-Nagy Krisztina, nemzetközi regisztrációval rendelkező elsősegélyoktató vezetésével gyakorolhatták is az életmentés fogásait az érdeklődők. Vészhelyzetben ugyanis alapvető a gyorsaság, mert az emberi agy a keringés leállása után négy-öt perc múlva maradandó károsodást szenved az oxigénhiány miatt, még ha sikerrel jár is az újraélesztés. Csütörtökön Gyöngyöshalászon és Gyöngyössolymoson is volt bemutató

– Az a célunk, hogy minél többen tisztában legyenek a segítségnyújtás alapjaival, mert minden perc számít. A mentőállomásokon lehet gyakorolni, de sokan igényelték a barátságosabb környezetben zajló lehetőséget. A helyes mellkaskompressziót oktatom, az Európai Újraélesztési Tanács kizárólag ezt a módszert írja elő. Az érdeklődés mindig nagy, tavaly mintegy százan voltak, most a járvány miatt kevesebben – tájékoztatta portálunkat Balogh-Nagy Krisztina.