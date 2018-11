Békében gyertyát gyújtani

A mindenszentek, halottak napjának időszaka sokak lelkét felkavarja, feleleveníti a szerettek emlékét, visszaidézi a keserű érzéseket, felerősíti az elhunytak pótolhatatlan hiányát. Sokan szorongva készülődnek, félnek ezekben a napokban, hogy miként fogják viselni a rájuk törő érzéseket. Szalay Tünde mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk a gyász elfogadásáról.

– Lehet-e békés szívvel megélni szerettünk elvesztését?

– Az öregedés természetes megélését, a haldoklást és a halált jóval nehezebben éljük ma meg, mint a régi idők körbeölelő nagycsaládjaiban, ahol az élet fordulópontjaiban egy megtartóhálót vontak egymás köré az emberek. Egykor az öregedés értékesebbé tette az embert, a betegről való gondoskodásban, a haldokló kísérésében, a halállal való szembesülésben és gyászban egy egész csoport figyelt és vigyázott egymásra. Mindez ma többnyire magányos vesszőfutás, amelyben kevésbé tudjuk egymást jól támogatni. Gyakran elvárás, hogy „az élet megy tovább” sablon mentén gyorsan és fájdalommentesen térjünk vissza a mindennapok rutinjához, ne hagyjuk el magunkat. Ez persze csak színleléshez vezet, mert a gyász feldolgozását megrekeszti, ha feltűnően változatlanul megy az élet tovább. Ha átmenet nélkül visszatérünk a munkába, ha elfedjük a szomorúságunkat, ha nem beszélünk az elhunytról és azonnal megszabadulunk a tárgyaitól – mintegy törölve az emléket –, akkor a gyászunk megakad. Ez pedig akár kínzó tünetekkel, lelki zavar formájában előtérbe kerülhet, figyelmeztetve arra, hogy valami alapvető nem történt meg. Ám ha hagyunk magunknak és egymásnak kellő időt és teret, hogy megéljük a bánatot és saját magunk ritmusában rendezzük az elveszítettel a kapcsolatunk, akkor a gyászolás nem akad el, ugyanis aki saját maga tabuként viseli, vagy elnyomja gyászát, esélye sincs rá, hogy saját gyerekeit, társait, barátait képes legyen ebben támogatni.

– Bár minden gyász fájdalmas, van-e olyan, amely különösen nehéz?

– A legbonyodalmasabb gyász azokat érinti, akik tragikus hirtelenséggel, balesetben, bűncselekményben veszítik el szerettüket, a gyermekük hal meg, vagy az elhunyttal nagyon szélsőséges, rendezetlen viszonyban álltak. Ezek az emberek még inkább rögös úton jutnak át a gyász folyamatán, ami nem jelenti azt, hogy másoknak könnyebb, de azt igen, hogy ezekben az esetekben több az esélye a gyász elakadásának, fokozottabban van szükség a környezet gondoskodására, amihez jótékonyan hozzájárulhatnak a sorstársi gyászfeldolgozó csoportok, a gyásztanácsadók segítségnyújtása.

– Hogyan tudunk túljutni a gyászon, egyáltalán mikor vagyunk túl rajta?

– Önmagunk számára is fontos időt hagyni, ami legalább fél év, de egy év is lehet, míg elérkezhet az az elfogadás, amelyben már nem a puszta lelki fájdalom van, hanem a hiányérzettel együtt is, valamiféle békességgel tudjuk befogadni a veszteséget, uralni tudjuk ismét az életünket. A veszteséget követő évek, évtizedek is újra hozhatnak felismeréseket, újabb érzéseket, amelyek aztán formálnak. Tehát a gyászfeldolgozásnak tulajdonképpen nincs végpontja, amikor az mondhatjuk: végérvényesen befejeződött. Sokak története bizonyítja, hogy egy-egy fontos ember elveszítése, a gyászon való átjutás, elhoz valami fontos új dolgot az életükbe, ami sokféle formát ölthet. Lényeges felismerést, bölcsességet, igazabb szemléletet, az élet átértékelését, a régi tervek megvalósítását, vagy éppen az értékes ügyekért való tenni akarást is elhozhatja. Különleges gyógyítása lehet a gyásznak, ha a szeretett személy egy fontos tervét folytatjuk, valamit továbbviszünk. Évről évre békével gyertyát gyújtani azt is jelenti, hogy egyre inkább úgy vesszük tudomásul a halált, hogy az segít jobbá építeni és igazán értékelni az életünket.