„Büszke vagyok az elért eredményekre” – vallja a Heves megyei nyugdíjas szövetség volt elnöke

Bujdosó Sándorné a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének volt elnöke az elmúlt év decemberében a Nyugdíjasok Országos Szövetsége díszünnepségén Pro Seniore kitüntetésben részesült. A díjat Némethné Jankovics Györgyi, a szövetség országos elnöke adta át dicsérő szavak kíséretében. A kitüntetettet kérdeztük.

– Miként kezdődött a nyugdíjas-szervezetekben való ténykedése?

– Csaknem harminc évvel ezelőtti emlék: 1992-ben részt vettem a Dobó Katica Nyugdíjas Klub megszervezésében Papp Jánosnéval közösen. Akkoriban gyárak megszűnése miatt sokan nyugdíjba kényszerültek, és keresték a közösséget, amelyben a saját korosztályukkal találkozhatnak. A következő állomás öt évvel később jött el. Felkértek arra hogy vállaljam el a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége vezetését. Időt kértem a válaszra, át kellett gondolnom, hogy az általános iskolás közösségek után – amelyekkel aktív koromban foglalkoztam – milyen módszereket, tevékenységi formákat kell megteremteni, hogy megyénk nyugdíjasai élénk közösségi életet élhessenek. Az elnökség, a klubvezetők szeretettel fogadtak. Már az első találkozásaink alkalmával előterjesztettem elképzeléseimet, közösen megvitattuk, és tízéves távlati tervet készítettünk.

– Mik voltak a kezdeti lépések?

– Az 1998-as esztendőnek 28 klubbal vágtunk neki. Fokozatosan szélesítettük a megyei programok skáláját, egyre több felmenő rendszerű bemutatókat, fesztiválokat szerveztünk. Felkerestem dr. Jakab Istvánt, a Heves Megyei Közgyűlés akkori elnökét, akitől a Megyei Idősügyi Tanács létrehozását kértem. Azt reméltem, hogy sokkal eredményesebb lesz a szövetség munkája, ha a közgyűlés által elfogadott szervezeti és működési szabályzat hatályba lép. Az üléseken tájékoztatást kaptunk a fejlesztési tervekről, egészségügyről, közlekedésről, a gerontológus főorvos az idősek speciális problémáira hívta fel a figyelmet. A későbbi elnökök – Sós Tamás 2010-ig – eredményesen folytatták velünk ezt a munkát, amit Szabó Róbert is támogatott.

– Milyen eredményeket tudtak felmutatni?

– A megyében lévő szociális-gondozási központokkal a szövetségen keresztül nagyon szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Pozitív eredménye volt ez annak, hogy 1992-től 2010-ig két-három ember a nyugdíjasok képviseletében a közgyűlés tagjaként dolgozott. Megnyílt előttünk a külföld is: 1999-ben, az idősek évében indítottuk el az első csoportot Erdélybe. Azoknak volt az útra elsőbbségük, akiknek a családját Trianon után telepítették ki, és azóta nem látták a szülőhelyüket. A Fekete-tengerhez 2002-től minden évben tíznapos üdülést szerveztünk, de vittük a nyugdíjasokat Párizsba, Rómába Törökországba, a tunéziai utat úgy hirdettük meg, hogy azok jöjjenek, akik még nem utaztak repülővel.

– Élénk kulturális életet is teremtettek, amiről a Hírlap is rendszeresen beszámolt. Mely programok voltak a legemlékezetesebbek?

– Nagy sikere van a mai napig is a sarudi aratófesztiválnak, ahol bemutatják, a földművelők hogyan gyűjtötték be az „életet”. A színjátszók találkozóját 2002-től szervezzük. Csokonyavisontától Győrön át Tiboldarócig az egész országból érkeztek csoportok. Ez volt az egyetlen hely hazánkban, ahol a csoportok vezetőinek továbbképzésével is segítettük a mozgalmat. Nagy sikere van a mai napig a Verpeléten megrendezett Ki Mit Tud?-nak. Igen népszerűvé vált a Gyöngyösi Táncfesztivál, a citeragála, Hevesen a kórusok vetélkedője, valamint a húsz éve már minden esztendőben megrendezett sportnapok. Minden februárban szívesen jönnek táncolni a nyugdíjasok a Zsuzsanna-bálba. Helyi megmérettetés után versmondóink, kórusaink, népdal- és magyarnóta-énekeseink rendre arany minősítést hoznak az országos versenyekről.

– Huszonegy éven át volt a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének az elnöke. Hogyan értékeli ezt a tevékenységét?

– Visszatekintve az elmúlt évekre, büszke vagyok az elért eredményekre. A nyugdíjas-mozgalomban minden irányban van elmozdulás. Szükség van mindenütt a közösségek megszervezésére, mert Heves megye lakosságának egyharmada időskorú, s egyre több az egyedül élő ember.