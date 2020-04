Csökkent a használt autók eladási ára Heves megyében

A használtautó-kereskedők bevételei országosan legalább 75 százalékkal esnek vissza a koronavírus-járvány miatt – közölte a JóAutók.hu kedden, saját felmérése alapján. Körbejártuk, mi a helyzet megyénkben, illetve egyéb szolgáltatókat is kérdeztünk.

Magdus Csaba, az egri Gumibörze Kft. tulajdonosa a Heol kérdésére elmondta, már javában zajlik a nyári gumik cseréje, a megyeszékhelyről és környékéről is sokan keresik fel a szervizet.

Tavaly áprilisban az autótulajdonosok fele már gondoskodott arról, hogy nyári gumira váltson. A koronavírus-járvány okozta helyzet miatt viszont idén kevesebben mentek, jelenleg negyven százalékkal kevesebben használják gépjárművüket.

– Minimális sorban állás most is tapasztalható, az ellátás továbbra is a megszokott színvonalon zajlik. Az árakról elmondható, hogy a gazdasági körülmények miatt öt-nyolc százalékkal megemelkedtek – fogalmazott Magdus Csaba. Ismertette, a kisebb teljesítményű autók esetében ilyenkor nem veszélyes, ha még téli gumival közlekednek. Ennek ellenére azért május közepéig érdemes lecseréltetni azokat.

– Még nem késett el vele senki, hiszen reggelente elég hűvös az idő. Ha valaki most szeretne nyári papucsot rakatni az autójára, azoknak találunk időpontot akár aznap, vagy másnapra – tette hozzá. Az őszi gumik cseréjéről elmondta, az egy sokkal keményebb időszak, hiszen akkor havazás esetén veszélyes nyári abroncsokkal közlekedni az utakon, például Noszvaj, Sirok vagy Ostoros felé.

Eladni és venni is kevesebben akarnak

Magyarország legnagyobb online, használt autókkal foglalkozó portálja a Heol kérdésére elárulta, hogy a koronavírus járvány a vásárlási kedvet is nagyban befolyásolja. Míg február 5-e és március 13-a között naponta átlagosan 3500 autót hirdettek meg, addig március 14-e és április 19-e között már csupán átlagosan 2540 hirdetés került a használtautó.hu oldalára. Ez huszonhét százalékos visszaesést jelent.

Heves megyében valamivel kevésbé érződik az eladásra szánt járművek számának csökkenése. Február 5-e és március 13-a között átlagosan 107, míg április 19-ig már tizenkilenc százalékkal kevesebb, vagyis 87 hirdetést adtak fel napi átlagban. Torpanást nem csupán a kínálatban, de a vásárlási kedvben is tapasztaltak jócskán.

– A kereséseknél az említett időszakokat összevetve huszonnyolc százalékos csökkenést látunk, azaz a napi átlagosan 1,2 millió keresés 860 ezerre csökkent – írták megkeresésünkre.

A személyautó hirdetési állomány ugyanakkor lényegében nem változott, ez a szám két hónapja és most is 110 ezer környékén áll. Csökkent viszont, még ha csak minimálisan is a gépjárművek átlagára. Míg február eleje és március közepe között a személyautóknál ez 2 millió 657 ezer 846 forintos átlagra jött ki, ugyanakkor az utóbbi dátumtól április 19-ig ez már csak 2 millió 424 ezer 626, vagyis kétszázezerrel kevesebbet kérnek most arányaiban a piacon egy személyautóért.