Drágult a vadászjegy Heves megyében, zúgolódás is volt, de pályázó alig akadt

Az idén két, a megszokottól eltérő dolog foglalkoztatta a megye vadásztársadalmát: az afrikai sertéspestis (ASP) terjedése, valamint a vadászjegyek drágulása. Minderről a legutóbbi vadásznapon beszélt Polónyi György, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Heves Megyei Szervezetének elnöke.

Az idei esztendő első hónapjaiban, a vadászati jegyek kiadásakor elég nagy felzúdulást váltott ki a megye vadásztársadalmában, hogy jelentősen megemelkedett azok ára – egyebek között erről beszélt Polónyi György, az OMVK megyei szervezetének elnöke a poroszlói vadásznapon. Jelezte a kritikával élőknek, hogy szerinte az így befolyt pénzt nem herdálták el fölösleges kiadásokra.

– A befizetett pénz, összesen 650 millió forint, egy vadgazdálkodási alapba került, és ezt mind a vadásztársaságoknak osztották vissza – mondta az elnök. – Magyarországon 760 társaság jutott ebből támogatáshoz. Ami szomorú hír, nekünk, Heves megyeieknek, hogy tőlünk csak öt jelentkező volt. Ebből következően az itt befizetett pénzből alig részesültünk, más megyékbe került, ahelyett, hogy az itteni gazdálkodók próbálták volna meg felhasználni.

A vadászkamarai vezető megemlítette azt is, hogy jövőre bevezetik a plasztik vadászjegyet, amit online is lehet regisztrálni, érvényesíteni az adott évre. Az első évben, 2020-ban viszont arra lesz szükség, hogy minden vadász személyesen megjelenjen a kamarai regisztráció céljából.

Szavai szerint az afrikai sertéspestis súlyos probléma, s vadászati szempontból Heves megyében az elmúlt időszakot jelentősen megváltoztatta. Újabb és újabb területek fertőződnek, s nem tudják, mikor lesz vége a vaddisznóállományt tizedelő kórnak.

– Tetten érhető az ­emberi felelőtlenség ebben az esetben is, mint ahogyan a Tisza, a Bodrog áradásakor is megfigyelhető volt – fogalmazott Polónyi György. – A felhalmozódó szemétmennyiség és az állati tetemek láttán szörnyülködve gondolkoztam azon, hogy mi, emberek miként tesszük tönkre az élőhelyeinket, magát a természetet. Szeretném gondolni azt, mi, vadászok az elsők között vagyunk, hogy a természetet tisztán meg tudjuk tartani és meg tudjuk óvni a külső behatásoktól.

Az elnök szólt arról is, hogy 2021-ben vadászati világkiállítás lesz Magyarországon. Erre készülnek a Heves megyeiek is rendezvényekkel, kiadványokkal, programokkal. Vadászati almanach is lesz például, aminek a szerkesztése már a jövő évben elkezdődik.

– Már most felhívom vadásztársaim figyelmét, gondolkozzanak azon, hogy az adott terület vadászairól, vadásztársaságairól mit szeretnének megjeleníteni – kérte. – Közel ötven éve, amikor az első vadászati világkiállítás volt, édesapámmal részt vehettem azon. Ő vezetett körbe. Nagy hatással volt a pályafutásomra. Arra kérek mindenkit, hogy 2021-ben önök is látogassák ezt a nagy eseményt.