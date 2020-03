Eger, Gyöngyös, Hatvan és Heves címere is fölkerül az Országházra

Heves megyéből eddig csak a megye címere lehetett a Parlamenten, most azonban Eger, Gyöngyös, Hatvan és Heves városok címerei is a helyükre kerülnek.

Ismét fölállványozták a budapesti Országházat, írja az Építészfórum. Ennek oka nem újabb felújítás, hanem évszázados adósságot pótolnak. Az Országház homlokzatát összesen 386 címer díszíti, azonban a rehabilitációs munkálatok alatt is egyértelművé vált, hogy a program nem logikus. A parlament építésekor ugyanis a terv a 63 vármegye, valamint a törvényhatósági jogú és volt szabad királyi városok címereinek megfaragása volt. De amíg egy-egy település vagy megye akár tízszer is képviselteti magát most, addig olyan nagyvárosok, mint mondjuk Eger, vagy Miskolc és más megyeszékhelyek sem szerepelnek rajta. Ezek pedig nem a későbbi felújítások alatt kerültek le onnan, hanem a fotók alapján már korábban sem voltak föllelhetők.

Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezérigazgatója az Építészfórumnak elmondta, a korabeli hivatalos iratok és levelezések alapján kiderült, hogy a Parlament építésekor a városoktól és megyéktől bekérték a címereket, a határidők közeledtével azonban egy részük nem készült el. Az állványok bontásának és az átadás időpontjához közeledve így a programban kapkodtak, ismételtek és egyes címereket vélhetően össze is tévesztettek.

A Nemzeti Összetartozás Éve kapcsán merült fel hát az ötlet az Országgyűlés Hivatala részéről, hogy ebben a rendet tesznek és június 4-re elkészítik az új címergalériát. A régi tervhez hűen a 63 vármegye, és a törvényhatósági jogú városok címere mindenképpen fennmarad, a sokszorosítások alapján pedig százhúsz új címernek marad hely. Ezeken az 1896-ban fennálló, rendezett tanácsú városok, az akkori megyeszékhelyek és a korabeli népességszámokhoz igazodó nagyobb települések címerei is helyet kapnak. Ezentúl minden megye kétszer lesz látható a homlokzaton, míg a városok címerei csak egyszer. A megújult galéria csak a főpárkány alatti sorra vonatkozik, az üléstermi tornyokon minden marad a régiben. Heves megyéből eddig csak a megye címere lehetett a Parlamenten, most azonban Eger, Gyöngyös, Hatvan és Heves városok címerei is a helyükre kerülnek.

A 120 új város, amely felkerül az Országház homlokzatára:

Abony, Abrudbánya, Ada, Alsókubin, Aranyosmarót, Bácsalmás, Balassagyarmat, Balmazújváros, Bátaszék, Battonya, Békés, Békéscsaba, Beregszász, Berettyóújfalu, Bezdán Büdszentmihály, Cegléd, Csíkszereda, Csongrád, Derecske, Dés, Déva, Dicsőszentmárton, Dobsina, Dunaföldvár, Eger, Érsekújvár, Fehértemplom, Felvinc, Fogaras, Füzesgyarmat, Gölnicbánya, Gyoma, Gyöngyös, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hátszeg, Hatvan, Heves, Hódmezővásárhely, Huszt, Igló, Ipolyság, Jászapáti, Jászberény, Jászladány, Jolsva, Kalocsa, Kaposvár, Karánsebes, Karcag, Kézdivásárhely, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisújszállás, Kisvárda, Kolozs, Komádi, Kúla, Kunhegyes, Kunszentmárton, Léva, Losonc, Lugos, Magyaróvár, Magyarpécska, Makó, Máramarossziget, Mezőkövesd, Mezőtúr, Miskolc, Mohács, Munkács, Nádudvar, Nagybecskerek, Nagyenyed, Nagykanizsa, Nagykároly, Nagykikinda, Nagykőrös, Nagyrőce, Nagyszalonta, Nagyszőlős, Nyíregyháza, Nyitra, Pápa, Poprád, Püspökladány, Rimaszombat Sarkad, Sátoraljaújhely, Sepsiszentgyörgy, Somorja, Szászrégen, Szászváros, Székelyudvarhely, Szekszárd, Szentendre, Szentes, Szepesolaszi, Szepesváralja, Szilágysomlyó, Szolnok, Szombathely, Tata, Tolna, Torda, Túrkeve, Ungvár, Vác, Vajdahunyad, Veszprém, Vinga, Zalaegerszeg, Zenta, Zilah