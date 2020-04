Egerbe látogatott Soltész Miklós államtitkár

A Főegyházmegyei Karitász Központ meghívására csütörtökön a megyeszékhelyre látogatott Soltész Miklós szociálpolitikáért felelős államtitkár.

Árvai Ferenc, a Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója köszöntése után Soltész Miklós – aki a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnökeként jelent meg a rendezvényen – kiemelte: ha a világjárvány után szeretnénk újraindítani a gazdaságot, akkor nagyon fontos, hogy a jövőben hazai termékeket vásároljunk. Szavai szerint ebben az esetben munkát adunk a magyar embereknek, és ezzel egyfajta karitatív tevékenységet is végzünk. Az államtitkár külön köszönetet mondott a karitatív szervezeteknek, akik sok helyen segítenek, nemcsak élelmiszerekkel, hanem olyan eszközökkel, amelyek elengedhetetlen részei a védekezésnek. Az önkéntesek szerepéről azt mondta: továbbra is számítanak a segítségükre, már csak azért is, mert még hosszú küzdelemre van kilátás.

Soltész Miklós külön köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, és azoknak az embereknek, akik az elmúlt időszakban fegyelmezetten viselték a korlátozásokat, annak ellenére is, hogy sok tekintetben megváltozott az életük. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy továbbra is figyelni kell az idősekre, leginkább a krónikus betegekre, a szabályokat pedig be kell tartani. Örömmel jegyezte meg, hogy a veszélyhelyzetben láthatóan nagy az adakozó kedv, az emberek szeretnének segíteni a rendkívüli helyzetben.

A sajtó jelenlétében elhangzott tájékoztatót követően önkéntesek csomagolták össze az államtitkár által egy fogyatékkal élőket foglalkoztató cégtől hozott adományokat.