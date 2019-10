Egerrel ismerkednek a szépkorúak

Hetedjére is tartalmas napokat tölthetnek a szépkorúak Egerben, köszönhetően a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének.

Kedden délután a Hotel Flórában ünnepélyes keretek között megnyitották azt a három napos rendezvényt, melyre az ország minden tájáról érkeztek nyugdíjasok. Sánta Gyula, az Életet az Éveknek Heves Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Habis László, Eger polgármestere elmondta, minden évben bemutatja az előző találkozó óta megvalósult fejlesztéseket. Most kiemelte a két óvoda építését, a vár felújítását, és kitért a Felsővárosban megnyílt idősgondozási központra is. Jövőbeli tervei közt megemlítette a városi idősügyi tanács megalakítását is. Sánta György a hagyományokhoz híven átadta az Idősbarát Polgármester kitüntetést, melyet idén Pásztor János, Gyöngyöshalász első embere kapta. Kiosztották Heves megye legeredményesebb nyugdíjas csoportjának járó díjat is, amit a gyöngyöshalászi Gyöngyösbokréta Egyesület érdemelt ki.