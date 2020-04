Az egri színészből lett szóvivő az Operatív Törzs tájékoztatójára is becsempészte a humort

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Facebook-oldalán rendhagyó videósorozatot indított, amelyben olyan embereket mutat be, akik fáradhatatlanul dolgoznak ebben a rendkívüli időszakban is. Első interjúalanya a korábban Egerben színészkedő Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője volt.

Az államtitkár Facebook-oldalán most indított videósorozatával szeretné bemutatni azokat a „mindennapi hősöket”, akik nap mint nap az emberek szolgálatában állnak még ebben a nehéz időszakban is. Novák Katalin első vendége Gál Kristóf, az ORFK szóvivője volt, akit minden nap láthatunk az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján – ahogyan az államtitkár fogalmazott – nyugalmat és biztonságot sugározva.

– Az, hogy ha nyugalmat sugárzok, az így utólag egy nagyon jó visszajelzés, amit köszönök szépen. Nyilván van egy istenadta mély hangom és orgánumom – vélekedett a szóvivő, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett színész diplomát 2003-ban, majd négy éven keresztül láthatta a közönség az egri Gárdonyi Géza Színház színpadán. 2007-ben hagyta el az aktív színészi pályát és jelentkezett a rendőrséghez.

– Egy hivatást egy hivatásra cseréltem le, és én biztos, hogy nagyon komolyan gondoltam, és átgondoltan tettem rendőri esküt – fogalmazott az interjúban, amelyben az Operatív Törzs április 3-i sajtótájékoztatóján megvillantott színezőről is kérdezte Novák Katalin a szóvivőt.

– Nyilván otthon vannak az emberek, nagyon sokan szerintem ezt nagyon kreatívan használják föl. A mostani helyzetben megbizonyosodhatunk arról is, hogy az emberi fantázia tényleg kimeríthetetlen – ecsetelte Gál Kristóf, majd folytatta – A sajtótájékoztató végén valóban azt a kis tréfát megengedtem magamnak, hogy amikor elbúcsúztam mindenkitől, akkor úgy szedtem össze a lapjaimat, hogy ez a kép egy rövid időre, néhány másodpercre látható volt. Ezzel is mutatva azt, hogy talán fontos, hogy a humorérzékünket se veszítsük el, akármekkora a baj.

És hogy egyébként mi, akik ott állunk, ugyanúgy emberek vagyunk, vesszük az adást, értjük a tréfát, olykor jól is esik.

A humor egyébként sem áll távol az alezredestől. Tavaly a költészet Napján a Bëlga Rendőrmunka című dalát szavalta el, de Kenderesi Tamás olimpikonnal is elmagyarázta már a nyílt vízi strandolás szabályait úgy, ahogy előttük még senki.

Hivatása, kötelességtudata mellett a volt színész életének meghatározó pontja a családja. Az interjúban beszélt egy kicsit a magánéletéről és arról, hogy őket személyesen miként érintik a járvány miatt elrendelt intézkedések, és hogyan tudja összeegyeztetni az operatív törzsben végzett munkáját és a családjával töltött időt.

– Egyrészt a gyerekek többet tanulnak. Ami még családi szempontból pozitív ebben, hogy elkezdtük elővenni azokat a régi társasjátékokat, és ha nem is minden nap, de minden második nap egy bő órát azzal töltünk, hogy közösen megpróbálunk nevetni, kikapcsolódni, kicsit kiszakadni ebből a furcsa helyzetből – mesélte az alezredes, hogy hogyan pótolják a nem együtt töltött időt a családdal.

Azt is megtudtuk a szóvivőről, hogy mélyen vallásos, és gyakorló hívőként még abban is megtalálta a pozitívumot, hogy nincsenek nyilvános szentmisék.

– Óriási lelki ajándéka a mostani helyzetnek, hogy gyakorlatilag szabadon tudjuk megválasztani azt, milyen misén veszünk részt, igaz, csak a képernyő előtt. Az egy óriási tapasztalás volt, hogy abban a fotelban, ahol esetleg önfeledten filmeket szoktunk nézni, ott is lehet ugyanúgy imádkozni és elmélyülni – árulta el Gál Kristóf.

A jelenleg fennálló kijárási korlátozásokkal kapcsolatban elmondta, hogy észrevehetően kevesebben vannak az utcán:

– Azt gondolom, hogy alapvetően megértették az emberek, hogy ezeknek az intézkedéseknek, mi a célja, mi az oka. Nagyon kevés az a kirívó, jogszabályellenes magatartás, amit valamilyen módon szankcionálni kell. Sok kérdést kapnak a kollégáim, igyekeznek a legjobb tudásuk szerint ezekre válaszolni, de olyan visszajelzést is kaptunk, hogy köszönjük szépen, hogy itt vannak az utcán, mert ez most minket megerősít és segít – köszönte meg az emberek együttműködését a szóvivő.