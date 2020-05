Egy élhetőbb településért munkálkodnak Mezőtárkányban

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet idején is jelentős fejlesztések zajlanak a településen. ­Tóthné Szabó Anita polgármester tájékoztatása szerint 12 önkormányzati­ ingatlan építése, felújítása folyik épp. A faluvezető szerint élhetőbb lesz a település, nagyobb megtartó erővel.

– Nagy öröm számomra, hogy ebben a nehéz időszakban is zavartalanul folynak a különböző beruházások négy sikeres pályázatunknak köszönhetően. Ezek a fejlesztések a lakossági életkörülmények és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását célozzák. Meggyőződésünk, hogy az élhetőbb település meg tudja tartani az aktív korú és az aktív korú fiatal 18–35 év közötti lakosokat. – mondta Tóthné Szabó Anita, a település polgármestere.

Tájékoztatása szerint falujukban két olyan terület azonosítható be, amely a KSH adatai alapján szegregátumnak minősül, azonban a település öregedésével, elnéptelenedésével együtt megjelenik a migráció is, és elszórtan, más területeken is tetten érhetőek a szegregáció jellemzői.

A község 1600 lakosából 139-en élnek szegregátumban. Számuk évről évre nő, ezért elengedhetetlenné vált társadalmi leszakadásuk megállítása. A faluban kiemelkedően nagy a munkanélküliség, ami jelentős társadalmi feszültséget szül. Több olyan háztartás is van az akcióterületen, ahol több család, generáció él együtt. Probléma, hogy az ott lakóknak nincs pénze a saját udvaruk rendbetételére sem.

– Önkormányzatunk a szegregált terület integrálását nem felszámolásával, hanem rehabilitálásával tervezte. A szegregátum területén található veszélyesnek tűnő ingatlanok, illetve a túlzsúfolt otthonok felszámolását az EFOP-pályázatban igényelt kétszázmillió forint támogatás segítségével kívánjuk megvalósítani. A településen, és elsősorban a szegregátumban élő családokra általában jellemző az alacsony jövedelem. Ez lehetetlenné teszi számukra, hogy önerejükből javítsanak a lakhatási körülményeiken. A családok jövedelme arra elegendő viszont, hogy egy megfelelően kialakított, komfortos otthont, aminek kialakítására, fejlesztésére nem kell költeniük, fenn tudjanak tartani – fejtette ki a polgármester asszony.

Szavai szerint szociális bérlakások kialakítására tavaly vásároltak hat ingatlant, melyek felújításával, továbbá egy új építésű lakással, és ezek bebútorozásával hét család számára tudnak komfortosabb, élhetőbb, környezetet kialakítani. Másik nyertes, EFOP-os projektjükben tervezik az új otthonba való költözés és az abban kialakítandó új életvitel nehézségeinek leküzdését elősegíteni.

Komplex fejlesztés keretében képzéseket, munkaerőpiaci felkészítéseket, tanácsadásokat tartanak. Az integrált településrészre költözők számára külön felkészítő foglalkozások lesznek, benne családszervezés, életmód-tanácsadás és egészséges életmódra való felkészítés a teljes életmód- és szemléletváltást elősegítendő.

– A Szegregált élethelyzetek felszámolása Mezőtárkány községben című projektünk tartalmazza még további három épület létrehozását, ebbe már bele is fogtunk. Mindkét szegregátum területén kialakítunk és működtetünk majd egy-egy szolgáltatópontot. Ezek egyike egy új építésű ingatlanban, a másik pedig egy megvásárolt és felújított, akadálymentesített ingatlanban üzemelhet szociális munkások vezetésével. Meglévő önkormányzati ingatlan felújításával alakítottunk ki egy új Szolgáltató Házat, ami képzéseknek, tanácsadásoknak, kisebb programoknak ad helyet. Itt egy közösségszervező látja majd el a teendőket – fogalmazott Tóthné Szabó Anita, aki szerint az önkormányzat számára fontos, hogy az eredmények tartósak legyenek és további fejlesztéseket indukáljanak.

Egy másik nagyon fontos nyertes projektjükről, a Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakításáról a faluvezető elmondta, 2018. novembere óta működtetik a Gézengúz Gyerekházat a háromévesnél fiatalabbak és szüleik részére ideiglenes helyszínen. Az EFOP-projektnek köszönhetően immár négy évig tudják majd üzemeltetni ezt az új szolgáltatást. A veszélyhelyzet időszakán túl kialakult napirenddel heti és havi tervek alapján folyik a programok megvalósítása.

– A gyerekházban folyó munka elősegíti a gyermekek szocializációját, az életkoruknak megfelelő készségek és képességek fejlődését. Az anyák szakemberektől életvezetési tanácsokat kapnak, gyakorlati tapasztalatokat szereznek a családon belüli kisgyermek-neveléshez. Településünkön van igény erre az új szolgáltatásra. Hosszú távon normatíva igénybevétele mellett kívánjuk működtetni a gyerekházat. Nagyon örülünk, hogy ez a projekt lehetőséget teremt a gyerekház infrastrukturális hátterének kialakításához. Pályázati támogatásból egy önkormányzati intézményünk teljes átalakításával, akadálymentesítésével sikerült az elmúlt hónapokban ideális feltételeket kialakítani. Hamarosan az épület berendezéseit, valamint a fejlesztőeszközöket is megvásároljuk. A veszélyhelyzet után pedig birtokba vehetik a kisgyermekek szüleikkel együtt a felújított, szép Gézengúz Gyerekházat – tette hozzá a polgármester.