Egyre kevesebb kisbolt marad életben megyénkben is

A friss statisztika szerint idén tovább csökkent a kisboltok száma. Míg 2017-ben 132 ezer kisbolt volt Magyarországon, tavaly már csak 129 ezer. A kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése már évek óta tart, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. Kíváncsiak voltunk, megyénk kisebb településein jelenleg mi a helyzet.

Tavaly megint több ezer bolt zárt be és köztudott, hogy a legrosszabb helyzetben a kistelepülésen élők vannak. A statisztikák szerint míg 2014-ben 191 olyan hely volt az országban, ahol egyetlen bolt sem működött, ez a szám tavaly 279-re emelkedett. A kiskereskedelmi üzletek számának hanyatlása már évek óta tart, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. Tavaly mintegy háromezerrel kevesebb helyen lehetett vásárolni, mint az azt megelőző évben. A folyamatot a vásárlási szokások is befolyásolják, ugyanis sokan választják inkább a városi üzletek kínálatát. Megyénkben, a kettőszáznegyven fős Tarnaszentmárián az idén zárt be az utolsó kisbolt, ahol a helyiek még be tudták szerezni a legszükségesebbeket.

– Én csak kenyérért és tejfölért szaladtam be a boltba – árulja el a kétgyermekes anyuka, akit a markazi élelmiszerbolt előtt kérdeztünk meg. Szekrényes Szonja azt mondja, a nagy bevásárlásokat Gyöngyösön vagy Egerben tudja le hetente egy alkalommal. Akkor a nagyobb üzletláncokban veszi meg a szükséges élelmiszereket.

Sokan vannak ezzel hasonlóan, habár Markazon a boltok tekintetében nincs hiány, jelenleg három is üzemel az ezerhétszáz lakost számláló településen. A vásárlók szerint a kisebb falvakban az üzletek kínálata nem érhet fel egy városi bolt készletével és az áruk is sok esetben drágábbak.

Kisfüzesen, megyénk legkisebb településén mára alig száz ember él. Többségük a négy kilométerre fekvő Pétervásárán vásárol be, de az egykori helyi kisbolt tulajdonosai is rugalmasan kezelik a helyiek igényeit. Bár nincs egész napos nyitvatartás, de öt-hat idősebb embernek igény szerint megrendelik a friss pékárut, tejterméket, alapvető élelmiszereket, s ha szükség van rá, házhoz is szállítják – tudtuk meg ifjabb Menyhárt Balázs polgármestertől.

A hatszázötven lelkes Pálosvörösmart egyetlen boltja azonban még vasárnap is nyitva tart, és a friss áru miatt gyakran térnek be a helyiek. Vécsen is alig laknak többen hatszáznál, de itt évekkel ezelőtt több élelmiszerbolt is működött. Ma egy Coop-bolt és egy magánkézben lévő kis bolt szolgálja ki a helyiek igényeit. Szlovencsák Attiláné polgármester szerint, nem is bírna el több üzletet a falu, mert a legtöbben Gyöngyösre járnak bevásárolni.

Tarnaszentmárián, amikor évekkel ezelőtt bezárt az élelmiszerbolt, a lakók kérésére meghirdettek egy boltvezetői állást. Czipó László polgármester kérdésünkre elmondta, hogy az ABC bezárása leginkább a faluban élő időseknek, egyedülállóknak okozott gondot. Akkor kerestek is megoldást, hirdetést adtak fel, és végül sikerült is a falu kultúrházának egy helyiségében egy kisboltot nyitni. Ám idén áprilistól már sem üzlet, sem italbolt nem üzemel a településen – tudatta a vezető. Kiderült, a kétszáznegyven fős faluban nem érte meg tovább fenntartani a helyet. – Mindennap jön a mozgópékség, így friss kenyeret tudnak venni a helyiek, a többiért meg bemennek a szomszédos városba, Verpelétre – tette hozzá a polgármester.

Kiskereskedelmi üzletek számának alakulása országos viszonylatban:

2016 2017 2018 Főváros 30 590 29 409 28 302 Megyei jogú város 34 569 33 134 32 212 Város 48 943 47 982 47 177 Község összesen 22 132 21 655 21 529 Nagyközség 4 307 4 236 4 333 Község 18 011 17 747 17 196 Összesen 136 420 132 508 129 220

Forrás: KSH