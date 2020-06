Eladják a Senator-házat, de nincs veszélyben a működése az egri önkormányzat szerint

A Senator-ház a tervek szerint úgy működne, mint eddig, a Hit Gyülekezete pedig nem épületeket kap Egerben, hanem a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium fenntartói jogát kapja meg, de a repülőtérrel is vannak tervei az önkormányzatnak.

Az eger.hu-n megjelent polgármesteri határozatokról korábban már foglalkoztunk, azóta az érintetteket is megkerestük, az egri önkormányzat válaszolt a felmerülő kérdésekre.

A Senator-ház eladásáról szóló polgármesteri rendelet értelmében a város emblematikus épületét nyílt versenyeztetés útján kívánják eladni. Szalay Andrea, önkormányzati sajtóreferens ezzel kapcsolatban elmondta, ahogy arról korábban és több fórumon is beszámoltak, több ingatlan eladását tervezik, hogy azok bevételeiből újabb és újabb beruházásokat tudjanak megvalósítani Egerben. Hozzátette, a jelenlegi gazdasági helyzetben ez az elképzelésük még inkább szükségszerűvé vált.

– Természetesen nincs veszélyben a Senator-ház további működése és nem is szeretnénk olyan helyzetet teremteni, amivel veszélybe sodornánk Eger kultikus vendéglátóhelyének működését, sőt annak jelenlegi formában való üzemeléséről helyi jogszabály is rendelkezik. A polgármester a vagyonrendeletben foglaltak szerinti eljárásban értékesítésre felkérte az EVAT Zrt.-t – fogalmazott.

A Senator-ház jelenlegi üzemeltetőit is kerestük, azonban nem reagáltak a Heol érdeklődésére.

Mint azt hétfőn megírtuk: az Emberfia Alapítvány július 1-jétől két évre kedvezményesen bérbe veheti a város tulajdonát képző volt mezőgazdasági épület 4018 négyzetméteres részét. Azonban kiderült, hogy nem a Mátyás király úton lévő építményről van szó, hanem az egykori vincellér házról.

– Az Egri Waldorf Iskola eddigi fenntartó alapítványának kivonulása miatt, a szülők által létrehozott Emberfia Alapítvány veszi át az intézmény működtetését. Az önkormányzat részéről tehát annyi történt, hogy eleget tett a szülők, diákok akaratának, így lényegében ugyanaz történt itt is, mint a Wigner Jenő szakközépiskola esetében, tehát fenntartóváltás – nyilatkozta Szalay Andrea az említett határozattal kapcsolatban.

Egy másik június 17-én keltezett polgármesteri határozat alapján pedig úgy tűnik, hogy az önkormányzatnak tervei vannak az egri repülőtérrel is. Ebben az szerepel, hogy Mirkóczki Ádám, polgármester kisajátítást megelőző vételi ajánlatot tett Eger külterületén található négy ingatlanra, melyeknek összértéke három millió 486 ezer 184 forint.

– A reptér területe és annak környéke évtizedek óta rendezetlen mind jogilag, mind gazdasági hasznosíthatóság szempontjából. Annak okairól, hogy több, mint tíz éven át miért nem tartották fontosnak rendezni és kihasználni a területben rejlő lehetőségeket, arról az előző városvezetést kell kérdezni. Az önkormányzatnak most a teljes területrendezés, a különbözetet is figyelembe véve összesen 1,5 millió forintjába kerül. Célunk, hogy a város számára további fejlesztésekkel, értékteremtő beruházás jöjjön létre. Reményeink szerint, akár külső befektetők bevonásával, továbbra is reptérként funkcionál majd a terület, csak modernebb, korszerűbb, szélesebb formában – reagált az önkormányzat sajtróreferense.